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Что делать, если бронхит вообще перешел в астму? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Диагностика:
  • Развитие бронхиальной астмы может быть следствием хронического бронхита на фоне аллергической сенсибилизации.
  • Современные стандарты лечения:
  • Национальные: клинические протоколы Минздрава Республики Беларусь.
  • Международные: рекомендации GINA 2022 (глобальная стратегия терапии астмы).
  • Тактика ведения:
  • Строгое соблюдение утверждённых алгоритмов для контроля симптомов и предотвращения обострений.

В той клинической ситуации, когда был бронхит, а такой часто довольно-таки бывает, по мере его течения, бронхита, на фоне сенсибилизации, аллергии какой-то, мы диагностируем со временем, ставим диагноз бронхиальной астмы, мы должны, конечно, лечить данные заболевания по
соответствующим протоколам, стандартам введения бронхиальной астмы, на настоящий момент это клинические протоколы, утвержденные Минздравом Республики Беларусь, и международные рекомендации, в настоящее время это Джина 2022 года.

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