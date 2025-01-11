В той клинической ситуации, когда был бронхит, а такой часто довольно-таки бывает, по мере его течения, бронхита, на фоне сенсибилизации, аллергии какой-то, мы диагностируем со временем, ставим диагноз бронхиальной астмы, мы должны, конечно, лечить данные заболевания по

соответствующим протоколам, стандартам введения бронхиальной астмы, на настоящий момент это клинические протоколы, утвержденные Минздравом Республики Беларусь, и международные рекомендации, в настоящее время это Джина 2022 года.