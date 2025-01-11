Ну, здесь можно рассмотреть три клинических ситуации и три основных момента. Первое — это дебют кашлевого синдрома. Это начало простуды, это тот кашель, который впервые появляется, чаще он сухой, либо малопродуктивный.

И в данном случае мы, назначая фитотерапевтический препарат, мы ожидаем противовоспалительного действия, мы ожидаем противомикробный, прежде всего противовирусный эффект, поскольку мы говорили, что до 80−90% случаев так называемых простудных заболеваний имеют под собой вирусную этиологию, и здесь мы воздействуем на причину таким образом данного кашля и воздействуем на воспалительный процесс, то есть обеспечиваем противовоспалительные действия в данном случае в данном патологическом процессе потому что в основе данного в данном случае в основе кашля лежит именно воспалительный процесс вторая клиническая ситуация — это тот случай, когда мы имеем пациента с кашлевым синдромом с трудно отделяемой вязкой густой мокротой это тоже точка приложения фито комбинированных фитопрепаратов здесь на первом месте будет секретолитическое действие. Здесь вот именно тот момент, что компоненты комбинированного растительного препарата обеспечивают облегчение выделения мокроты, ее эвакуации, выделению.

И здесь надо сказать, что не исключено сочетанное, комбинированное применение фитопрепарата с другими синтетическими муколитиками, которые имеют несколько иной механизм воздействия, чуть другую точку приложения при патологическом процессе, сопровождающемся кашлевым синдромом.

Это так называемый взаимодополняющий, иногда даже можно расценить его как синергидный эффект, взаимоусиливающий эффект. Но в данной ситуации, конечно, рекомендуется все-таки консультироваться с врачом для коррекции данного вида терапии. Мы не забываем, что чем больше новых и большее, тем сложнее предусмотреть сочетание, комбинации этих препаратов, а наша цель все-таки избежать ненужных ни нам, ни пациенту побочных эффектов от назначаемой терапии.

Третья клиническая ситуация при кашлевом синдроме — это затяжной кашлевой синдром, постинфекционный кашель, когда, казалось бы, острый воспалительный процесс прошел, пневмония вылечена, все острые проявления острого бронхита, острой респираторной инфекции, купированный температура нормализовалась, но некий такой хвост патологического процесса, вот этот вот кошлевой синдром сохраняется.

И это тоже точка применения для комбинированных растительных препаратов, для фитопрепаратов. Основная цель здесь, или точка приложения, место воздействия на патологический процесс, это все-таки противовоспалительные действия фитопрепаратов, плюс к тому же еще и разжижение, и эвакуация излишней мокроты.

В целом, подводя итог нашей беседе, хочу отметить, что современные комбинированные фитопрепараты от кашля, они подходят для любой стадии патологического процесса при любом виде кашля, так как они обладают разнонаправленным действием, так как они воздействуют на разные механизмы патологического процесса, сопровождающегося кашлевым синдромом.

При этом они могут использоваться, применяться как самостоятельно в виде монотерапии, так и в комбинации с другими мукоактивными, мукорегулирующими, муколитическими препаратами, взаимно дополняя друг друга.

Ну и самое главное, это доказанная эффективность данной группы препаратов, это высокий профиль безопасности фитопрепаратов от кашля, что подтверждается многолетним опытом их практического применения.