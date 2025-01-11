Tonsilgon logo ru/byTonsilgon logo ru/by

Как отличить кашель аллергического происхождения от инфекционного? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

Кашель аллергической природы требует комплексного диагностического подхода. Основные этапы включают:
1. Тщательный сбор анамнеза:

  • Анализ характера и периодичности кашля
  • Выявление сопутствующих аллергических заболеваний
  • Определение потенциальных аллергенов
  1. Специализированное обследование:
  • Кожные аллергопробы (прик-тесты, скарификационные)
  • Лабораторные исследования (уровень IgE)
  • Спирография с бронходилатационными тестами
  1. Дифференциальная диагностика:
  • Провокационные тесты
  • Исключение других причин кашля
    Своевременная и точная диагностика позволяет подобрать эффективную терапию и улучшить качество жизни пациентов.

Вы знаете, вопрос достаточно непростой, начнем с того, что одно отнюдь не исключает другого, но если все-таки мы подозреваем кашель аллергического характера, то прежде всего это внимательное изучение жалоб пациента, это изучение анамнеза. В анамнезе мы можем выявить наличие каких-то аллергических заболеваний, это может быть проявление сенсибилизации, повышенной чувствительности, к определенным круглогодичным или сезонным аллергенам.

Обязательным данной ситуацией является аллергологическое обследование пациентов, для чего должны быть использованы кожные пробы на аллергены, скорификационные, прик-тесты, внутрикожные пробы, либо лабораторные, определение лабораторных уровней общего и аллергеноспецифических иммуноглобулинов Е.

В такой клинической ситуации, конечно, есть смысл проведения спирографического исследования, исследования функций внешнего дыхания с помощью специальных аппаратов, называемых спирографами, и расширяет наши возможности в диагностике аллергического характера кашля применение спирографических функциональных тестов с бронхолитиками и ингаляционных провокационных тестов, бронхоконстрикторных так называемых тестов.

Где купить Тонзилгон Н

logo 103.by

103.by

Найти аптеку
logo tabletka by

tabletka.by

Найти аптеку