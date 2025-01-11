Вы знаете, вопрос достаточно непростой, начнем с того, что одно отнюдь не исключает другого, но если все-таки мы подозреваем кашель аллергического характера, то прежде всего это внимательное изучение жалоб пациента, это изучение анамнеза. В анамнезе мы можем выявить наличие каких-то аллергических заболеваний, это может быть проявление сенсибилизации, повышенной чувствительности, к определенным круглогодичным или сезонным аллергенам.

Обязательным данной ситуацией является аллергологическое обследование пациентов, для чего должны быть использованы кожные пробы на аллергены, скорификационные, прик-тесты, внутрикожные пробы, либо лабораторные, определение лабораторных уровней общего и аллергеноспецифических иммуноглобулинов Е.

В такой клинической ситуации, конечно, есть смысл проведения спирографического исследования, исследования функций внешнего дыхания с помощью специальных аппаратов, называемых спирографами, и расширяет наши возможности в диагностике аллергического характера кашля применение спирографических функциональных тестов с бронхолитиками и ингаляционных провокационных тестов, бронхоконстрикторных так называемых тестов.