Биологически активные вещества, входящие в состав препаратов, используемых для лечения кашлевого синдрома, обладают разными фармакологическими эффектами. Наиболее клинически значимы из них это противовоспалительное действие, секретолитический эффект, антибактериальное действие и бронхоспазмолитическое действие. Ну, например, возьмем наиболее традиционной, часто встречаемой комбинацией тимьяна и плюща.

В данном случае мы имеем достаточно выраженное противовоспалительное действие. Оно обусловлено воздействием на ряд медиаторов, обеспечивающих воспалительную реакцию. Блокируя эти медиаторы, мы получаем противовоспалительный эффект на дыхательные пути.

Секретолитическое действие препаратов растительного происхождения реализуется за счет разжижения густой мокроты, улучшения отхождения, выделения. И здесь существует два доказанных, обоснованных механизма. Первый — это вагусный мукоактивный рефлекс, так называемый, и второй — это прямое воздействие тимола.

Т.е. этот компонент, входящий в состав тимьяна, способен, попав в организм, выделяться через слизистую оболочку бронхов и обеспечивает ингаляцию дыхательных путей, ингаляцию изнутри за счет этого выделения, что оказывает секретолитическое действие, способствуя отделению и эвакуации мокроты.

Бронхоспазмолитическое действие наиболее выражено у комбинации тимьяна и плюща. Это действие заключается в способности препарата к расширению мелких дыхательных путей бронхов и бронхилл. Имеет место в данном случае увеличение за счет чего? Каков тот механизм воздействия и приложения? Ведь в классическом понимании это не те препараты, которые выраженным бронхорасширяющим действием обладают.

Эффект. Тут имеет место несколько опосредованный эффект. За счет чего? За счет того, что увеличивается активность, увеличивается чувствительность β2 адренорецепторов, через которые реализуются бронходилатирующие, бронхорасширяющие эффекты естественных биологически активных веществ, находящихся в организме, либо тех лекарственных средств, которые мы назначаем параллельно, одновременно, комбинированы вместе с проводимой нами фитотерапией.

Следующий вид действия фитопрепаратов — это антимикробный эффект. Здесь надо рассматривать и противовирусное, и противобактериальное действие. Каково место и какова эффективность, где здесь точка приложения данной группы препаратов.

Надо сказать, что мукоактивные препараты растительного происхождение, они предотвращают бактериальную суперинфекцию, они способны усиливать действие антибиотиков, они снижают вирусную нагрузку на организм. Это доказанные, обоснованные и подтвержденные в результате лабораторных и клинических исследований эффекты.

В чем важность снижения вирусной нагрузки? Широко известно, что простудные заболевания, острый бронхит, вирусной инфекции, инфекции верхних, нижних дыхательных путей, они на 80−90% обусловлены все-таки вирусами, имеют вирусную этиологию, и вот это вот снижение, способность

фитопрепаратов снижать вирусную нагрузку на организм, они также способствуют скорейшему разрешению патологического процесса данной этиологии, то есть поэтому в данной ситуации препараты этой группы имеют патогенетически обоснованные основания для назначения. Следует отметить, что в терапевтической практике мы должны использовать препараты, подтвердившие свою клиническую эффективность на основе различных проведенных исследований, исследований, проведенных по международным стандартам и протоколам.

В данном случае путь идёт от доказательства на уровне лабораторных исследований в пробирках, в последующем создании препаратов, идёт подтверждение эффективности на животных, ну и далее серьёзные клинические лабораторные рандомизированные исследования на человеке, и надо всегда отличать между собой является лекарственный или назначаемый нами препарат лекарственным средством или это биологическая активная добавка.

Решение о выборе той или иной формы или того или иного препарата, назначаемого при синдроме кашля, при заболеваниях, сопровождающихся кашлевым синдромом, конечно лежит за пациентом, но рекомендуется настоятельно в данной ситуации обращаться за медицинской помощью, обращаться к врачу-специалисту, где можно получить грамотные рекомендации по терапии, направленной на лечение кашлей и заболеваний, связанных с ним.