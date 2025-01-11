Остановлюсь, прежде всего, на том, чего делать не нужно. Мы с вами должны прекрасно понимать, что в подавляющем случае острой респираторной инфекции, острого бронхита, этиологией причин и процесса являются вирусы. Это примерно до 90% всех случаев заболевания. Это как раз та ситуация, когда назначение применения антибактериальных препаратов, но не имеет своей точки воздействия.

Назначение с первых стадий и в первые дни простуды антибиотиков — это, конечно, достаточно грубая ошибка, имеющая последствия, влекущая ряд, конечно, серьезных побочных эффектов в виде роста резистентности, аллергических реакций, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе псевдомембранозного колита. И это я бы действительно на первое место поставил в плане ошибочных действий, неправильной тактики в лечении вот таких острых респираторных инфекций.

Также надо учитывать, что назначение антигистаминных препаратов при инфекционном процессе практически тоже не имеет доказательной базы. И вижу нередко, как препараты из этой группы назначаются, они здесь точки применения практически не имеют ни воздействия ни на кашлевой механизм, кашлевого рефлекса при инфекционном процессе кашля.

И это, пожалуй, лишнее, если нет каких-либо других показаний, отдельных показаний именно для назначения антигистаминных противоаллергических препаратов.

В тех случаях, когда кашель играет защитную роль, когда он полезен, когда он способствует отделению мокроты и это является защитным противоинфекционным фактором, особенно при инфекционной причине кашля, ошибочным является в такой ситуации назначение препаратов, подавляющих кашель, то есть угнетение вот этого самого защитного рефлекса, этого защитного для организма механизма, какие это препараты, это препараты на основе бутамирата, это препараты на основе глауцина, поэтому с такими препаратами надо осторожно, эти препараты противокашлевые должны назначаться только в том случае, когда, как я уже говорил, кашель носит патологическую реакцию, когда он непродуктивный и когда он может нанести только вред организму и нуждается просто-напросто в подавлении своем. Отдельно хотел бы остановиться на приеме мукоактивных препаратов.

Наши пациенты нередко от назначения препаратов этой группы ожидают быстрого, моментального в течение считанных дней прекращения подавления кашля и выздоровления. Но вы знаете, нельзя отменить вдруг законы физики, нельзя отменить законы физиологии, нельзя сибирские реки одномоментно повернуть спять, направить их не с юга на север, а с севера на юг,

точно также мы не сможем радикально повлиять на течение естественного патологического процесса в организме, иммунный ответ формируется, реакция организма на внедрение инфекционного агента, она протекает. Наша с вами задача, как врачей и как пациентов, это воздействие, регулировка вот этого патологического процесса, стимуляции отделения мокроты.

И если на фоне приема назначения мукоактивных препаратов мы в какой-то степени видим улучшение отделения мокроты, мы считаем, что мы в общем-то достигаем своего положительного эффекта. Мокрота, которая играет при инфекционном характере кашля защитную роль, является механизмом в течение патологического процесса, механизмом выздоровление, значит, она в данном случае будет играть, естественно, позитивную роль, будет способствовать эвакуации, элиминации микробного агента, и, ну, надо просто-напросто эти несколько дней отделения мокроты на фоне приема мука, активных препаратов, пережить, потерпеть и относиться в данном случае с пониманием к естественному течению патологического процесса, на который мы можем достаточно активно влиять назначением наших лекарственных, медикаментозных, либо нелекарственных средств и методов воздействия.