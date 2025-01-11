По последним данным, полученным в результате клинических исследований, растительные препараты на основе тимьяна, плеща, мертола, пеларгонии и первоцвета получили наиболее широкое распространение. Растительные препараты, фитосредства, содержащие указанные, перечисленные мной, растения, они входят в клинические протоколы, в стандарты лечения заболеваний дыхательных путей в ряде государств, например, Германия, например, Россия.

И следует отметить, что более эффективные комбинации различных лекарственных средств, сочетание их в одной фармакологической форме, чем это обусловлено?

Это связано с тем, что эффекты данных компонентов взаимно дополняют друг друга.