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Какие растения традиционно использовались для лечения кашля? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Эффективные компоненты: тимьян, плющ, ментол, пеларгония и первоцвет доказано устраняют кашель за счёт:
  • противовоспалительного,
  • отхаркивающего,
  • бронхорасширяющего действий.
  • Преимущество комбинаций: взаимное усиление эффектов (тимьян + плющ улучшают отхождение мокроты и снимают спазм бронхов).
  • Международные стандарты: включены в протоколы лечения в Германии, России и других странах.
  • Безопасность: минимальные побочные эффекты по сравнению с синтетическими аналогами.

По последним данным, полученным в результате клинических исследований, растительные препараты на основе тимьяна, плеща, мертола, пеларгонии и первоцвета получили наиболее широкое распространение. Растительные препараты, фитосредства, содержащие указанные, перечисленные мной, растения, они входят в клинические протоколы, в стандарты лечения заболеваний дыхательных путей в ряде государств, например, Германия, например, Россия.
И следует отметить, что более эффективные комбинации различных лекарственных средств, сочетание их в одной фармакологической форме, чем это обусловлено?
Это связано с тем, что эффекты данных компонентов взаимно дополняют друг друга.

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