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Какова вероятность возникновения аллергии на компоненты растительного препарата?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Аллергенность комбинированных фитопрепаратов (тимьян/плющ/первоцвет) крайне низка:
  • Частота реакций — менее 1 случая на 10 000 применений.
  • Сравнение с синтетическими муколитиками:
  • Амброксол, бромгексин — ~1 аллергия на 10 000 применений.
  • Ацетилцистеин — 1–10 случаев на 1 000 применений (в 10–100 раз чаще, чем у фитопрепаратов).

Такая вероятность есть, но она крайне мала, я бы даже сказал, минимальна. Согласно официальной инструкции по применению растительного лекарственного препарата, содержащего в своей основе тимьян, плющ и первоцвет, частота развития аллергии на данную комбинацию встречается менее, чем в одном случае на 10 тысяч случаев применения.

Следует отметить, что аллергические реакции на традиционные мукоактивные препараты, широко применяемые в нашей практике, как правило, больше. Возьмем амбраксол, бромгексин, частота развития аллергической реакции на эти препараты 1 на 10 тысяч случаев применения, а на цитилцистеин частота развития аллергии от 1 до 10, даже на 1 тысячу случаев применения.

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