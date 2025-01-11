Такая вероятность есть, но она крайне мала, я бы даже сказал, минимальна. Согласно официальной инструкции по применению растительного лекарственного препарата, содержащего в своей основе тимьян, плющ и первоцвет, частота развития аллергии на данную комбинацию встречается менее, чем в одном случае на 10 тысяч случаев применения.

Следует отметить, что аллергические реакции на традиционные мукоактивные препараты, широко применяемые в нашей практике, как правило, больше. Возьмем амбраксол, бромгексин, частота развития аллергической реакции на эти препараты 1 на 10 тысяч случаев применения, а на цитилцистеин частота развития аллергии от 1 до 10, даже на 1 тысячу случаев применения.