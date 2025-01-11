Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:
При появлении кашля важно сразу предпринять простые, но действенные шаги:
1. Обильное теплое питье – помогает разжижению мокроты и облегчает ее выведение
2. Поддержание оптимальной влажности воздуха – предотвращает пересыхание слизистых
3. Своевременное применение мукоактивных средств – способствует:
В принципе, как только кашель стал доставлять беспокойство, следует принять меры для его облегчения. Обильное теплое питье будет способствовать адекватному отделению мокроты.