Для этого мы должны знать механизмы формирования кашлевого синдрома, кашлевого процесса. Как правило, кашель начинается с сухого характера, носит сухой характер.

Далее, по мере прогрессирования патологического процесса, начинает выделяться мокрота, кашель становится влажным, И на разных стадиях мы должны немножко по-разному воздействовать на вот этот самый кашлевой процесс, на этапе сухого кашля, на начальном этапе воспалительного процесса, на начальном этапе простуды мы должны наши действия направлять и достигать противовоспалительного эффекта. Стремиться к тому, чтобы все-таки стимулировать отделение мокроты, чтобы кашель стал более продуктивным.

Все-таки мокрота, это выделение мокроты, это тоже защитное звено противодействия патологическому процессу. В том случае, когда мокрота стала уже отделяться, мы модифицируем, мы изменяем воздействие на состав мокроты, особенно если она густая, трудно отделяемая, и здесь смысл в применении мукоактивных препаратов как раз в том, чтобы все-таки разжижить мокроту, облегчить ее эвакуацию.

При влажном кашле важно повлиять на состав мокроты и простимулировать процесс ее выведения.