Вероятность того, что кашель пройдет самостоятельно достаточно большая, но вопрос, как долго это будет продолжаться. Предугадать и предвидеть, как у каждого конкретного пациента будет протекать патологический процесс и связанный с ним кашель крайне сложно, практически невозможно. Здесь важно помочь организму направить кашель в нужные русла в плане выполнения им своей защитной функции.

Поэтому в арсенале врача должны быть эффективные и безопасные препараты, предотвращающие прогрессирование и патологическую трансформацию кашля, за счет влияния на воспаление, продукцию и эвакуацию мокроты.