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Хотя кашель часто проходит самостоятельно, его продолжительность и интенсивность непредсказуемы и индивидуальны для каждого пациента. Ключевые аспекты рационального подхода:
1. Неопределенность естественного течения
Вероятность того, что кашель пройдет самостоятельно достаточно большая, но вопрос, как долго это будет продолжаться. Предугадать и предвидеть, как у каждого конкретного пациента будет протекать патологический процесс и связанный с ним кашель крайне сложно, практически невозможно. Здесь важно помочь организму направить кашель в нужные русла в плане выполнения им своей защитной функции.
Поэтому в арсенале врача должны быть эффективные и безопасные препараты, предотвращающие прогрессирование и патологическую трансформацию кашля, за счет влияния на воспаление, продукцию и эвакуацию мокроты.