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Острые респираторные заболевания (ОРВИ, ОРЗ) в большинстве случаев сопровождаются кашлем - важным защитным механизмом организма. Ключевые принципы помощи при таком кашле:
1. Кашель - не враг, а союзник
Простуда, а это острые респираторные заболевания, острая респираторная инфекция, острая респираторная вирусная инфекция практически всегда сопровождается кашлем. Но если учесть, что кашель — это не болезнь, не нозологическая форма, а защитная реакция организма на инфекцию, то следует не подавлять кашель, а помогать ему, регулировать его в осуществлении его природной защитной функции.