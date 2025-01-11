Простуда, а это острые респираторные заболевания, острая респираторная инфекция, острая респираторная вирусная инфекция практически всегда сопровождается кашлем. Но если учесть, что кашель — это не болезнь, не нозологическая форма, а защитная реакция организма на инфекцию, то следует не подавлять кашель, а помогать ему, регулировать его в осуществлении его природной защитной функции.