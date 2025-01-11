Полное подавление кашля требуется лишь в очень редких случаях, когда кашель не имеет своей защитной функции, не играет своей защитной роли, а является источником страдания человека, играет патологическую роль. Например, при онкологических заболеваниях, при коклюше, при переломах ребер. Кашель инфекционного происхождения не нужно подавлять, им нужно регулировать, им надо управлять кашлем инфекционного генеза.