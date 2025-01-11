Твердые и жидкие лекарственные формы. Существенной разницы в данной ситуации нет, существенной разницы. Обе формы, и жидкие, и таблетированные растительных препаратов, они в целом обладают одинаковым набором фармакологических эффектов.

Но дело в том, что экстракты некоторых растений, они активны лишь только в жидкой форме и использование их в твердой форме просто невозможно, другие растительные компоненты они наоборот, могут только использоваться в сухом виде. Возьмем, например, плющ, это растение теряет свои фармакологические эффекты, теряет свои свойства при применении в сухом виде и не может быть произведен в виде таблеток в твердой форме, поэтому все плющ содержащие фитопрепараты, растительные препараты, они представлены в жидких формах, и в этом есть тоже несомненный плюс. Ну, с другой стороны, есть еще такая вещь, как индивидуальное предпочтение наших пациентов.

Есть люди, которые с удовольствием, с доверием, с позитивным настроением относятся к применению сиропов, ну вот в педиатрической практике чаще все-таки, и проще убедить ребенка там выпить энное количество капелек лекарственного средства, чем проглотить таблетку. А есть люди, которые, может быть, чаще это среди взрослых, которые не так любят использовать сиропы, жидкие лекарственные формы, которым проще вылазить таблетки из конвалютки и выпить, и дальше функционировать, бежать, работать, ну или лечиться, отдыхать в таком плане.

Значит и здесь есть и те есть и другие формы они применимы как вот к одному контингенту пациентов так и при другом контингент в другом контингенте пациентов ну хороший например прием на хороший например пример сочетание твердой лекарственной формы это сочетание тимьяна и первоцвета достаточно эффективная хорошая комбинация