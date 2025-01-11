Достаточный уровень влажности помещения также будет препятствовать сухости слизистых оболочек и сгущению мокроты. Уже на начальных этапах простуды можно применять современные мокроактивные лекарственные средства, которые будут помогать правильной работе защитных кашлевых механизмов.

И здесь речь идет в том числе о современных комбинированных фитотерапевтических средствах, которые специально разработаны для любых видов кашля, воздействующих на разные механизмы формирования кашлевого синдрома, с одной стороны, и с другой стороны, обладающие высоким профилем безопасности.