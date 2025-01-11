Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:
Терапия зависит от причины:
К лечению кашля будут определяться прежде всего причиной этого кашля. В случае инфекционной причины кашля это соответствующие противоинфекционные препараты. Если кашель носит аллергический характер, это тоже соответствующего рода препараты.
Вне зависимости от причины кашля практически всегда будут эффективны мукоактивные препараты, в том числе современные препараты растительного происхождения, но в любом случае требуется консультация, требуется совет врача-специалиста по данному вопросу.