К лечению кашля будут определяться прежде всего причиной этого кашля. В случае инфекционной причины кашля это соответствующие противоинфекционные препараты. Если кашель носит аллергический характер, это тоже соответствующего рода препараты.

Вне зависимости от причины кашля практически всегда будут эффективны мукоактивные препараты, в том числе современные препараты растительного происхождения, но в любом случае требуется консультация, требуется совет врача-специалиста по данному вопросу.