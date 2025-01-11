В данной клинической ситуации следует вероятнее всего направить усилия на поиск этого самого аллергического заболевания, на его диагностику. И при установлении диагноза и аллергического генеза данного патологического процесса, соответственно, все свои лечебные воздействия, мероприятия, лечебную тактику мы должны направить на лечение выявленного, этого самого аллергического заболевания, этого самого