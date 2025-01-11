Если имеется подозрение на аллергический характер кашля, если есть связь возникающего кашлевого синдрома с провоцирующими агентами — такими как пыль, пыльца, шерсть или другие выделения домашних животных, — то есть когда мы подозреваем какую-либо сенсибилизацию (бытовую или пыльцевую), то в данной ситуации необходимо исключить аллергическую природу кашля. Для этого следует пройти аллергологическое обследование:

кожные аллергологические тесты (прик-тесты, скарификационные, внутрикожные);

лабораторные анализы на определение уровня аллергенспецифических иммуноглобулинов E;

консультацию аллерголога;

функциональные спирографические тесты (исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком).

При необходимости проводятся ингаляционные провокационные тесты, которые могут спровоцировать бронхообструкцию, усилить кашель и помочь в постановке диагноза (например, при кашлевом варианте бронхиальной астмы).

У взрослых пациентов с сухим кашлем следует также учитывать возможность его возникновения на фоне приема препаратов из группы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты (их названия обычно оканчиваются на «-прил»: каптоприл, эналаприл, лизиноприл и др.) применяются для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В таком случае их заменяют на препараты другой группы, и обычно в течение месяца кашель исчезает (хотя не всегда).

Еще одна возможная причина сухого кашля — гастроэзофагеальный рефлюкс. Для диагностики обычно достаточно гастроскопии. Такой кашель имеет характерные особенности: усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении. Эти признаки важно учитывать как врачам, так и пациентам.

Обязательным при сохранении сухого кашля является лучевое исследование — рентгенография органов грудной клетки или более современный и точный метод — компьютерная томография легких. Это особенно важно для исключения онкологических заболеваний, прежде всего у пациентов старшего возраста.