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Если имеется подозрение на аллергический характер кашля, если есть связь возникающего кашлевого синдрома с провоцирующими агентами — такими как пыль, пыльца, шерсть или другие выделения домашних животных, — то есть когда мы подозреваем какую-либо сенсибилизацию (бытовую или пыльцевую), то в данной ситуации необходимо исключить аллергическую природу кашля. Для этого следует пройти аллергологическое обследование:
У взрослых пациентов с сухим кашлем следует также учитывать возможность его возникновения на фоне приема препаратов из группы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты (их названия обычно оканчиваются на «-прил»: каптоприл, эналаприл, лизиноприл и др.) применяются для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В таком случае их заменяют на препараты другой группы, и обычно в течение месяца кашель исчезает (хотя не всегда).
Еще одна возможная причина сухого кашля — гастроэзофагеальный рефлюкс. Для диагностики обычно достаточно гастроскопии. Такой кашель имеет характерные особенности: усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении. Эти признаки важно учитывать как врачам, так и пациентам.
Обязательным при сохранении сухого кашля является лучевое исследование — рентгенография органов грудной клетки или более современный и точный метод — компьютерная томография легких. Это особенно важно для исключения онкологических заболеваний, прежде всего у пациентов старшего возраста.