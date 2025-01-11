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У меня последнее время часто сухой кашель, я думаю, что это из-за пыли. Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  1. Аллергический кашель
  • Провокаторы: пыль, пыльца, шерсть животных.
  • Обследование:
  • Кожные аллергопробы (скарификационные, прик-тесты).
  • Анализ на IgE-специфические антитела.
  • Консультация аллерголога + ФВД с бронхолитиком (исключение астмы).
  1. Кашель на фоне приема лекарств
  • Виновники: ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл и др.).
  • Решение: замена на препараты другой группы (эффект через 1 месяц).
  1. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)
  • Признаки:
  • Усиление кашля после еды/в положении лежа.
  • Диагностика: гастроскопия.
  1. Исключение серьезных патологий
  • Рентген или КТ легких (при подозрении на онкологию у пациентов 50+).

Если имеется подозрение на аллергический характер кашля, если есть связь возникающего кашлевого синдрома с провоцирующими агентами — такими как пыль, пыльца, шерсть или другие выделения домашних животных, — то есть когда мы подозреваем какую-либо сенсибилизацию (бытовую или пыльцевую), то в данной ситуации необходимо исключить аллергическую природу кашля. Для этого следует пройти аллергологическое обследование:

  • кожные аллергологические тесты (прик-тесты, скарификационные, внутрикожные);
  • лабораторные анализы на определение уровня аллергенспецифических иммуноглобулинов E;
  • консультацию аллерголога;
  • функциональные спирографические тесты (исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком).
    При необходимости проводятся ингаляционные провокационные тесты, которые могут спровоцировать бронхообструкцию, усилить кашель и помочь в постановке диагноза (например, при кашлевом варианте бронхиальной астмы).

У взрослых пациентов с сухим кашлем следует также учитывать возможность его возникновения на фоне приема препаратов из группы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты (их названия обычно оканчиваются на «-прил»: каптоприл, эналаприл, лизиноприл и др.) применяются для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В таком случае их заменяют на препараты другой группы, и обычно в течение месяца кашель исчезает (хотя не всегда).

Еще одна возможная причина сухого кашля — гастроэзофагеальный рефлюкс. Для диагностики обычно достаточно гастроскопии. Такой кашель имеет характерные особенности: усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении. Эти признаки важно учитывать как врачам, так и пациентам.

Обязательным при сохранении сухого кашля является лучевое исследование — рентгенография органов грудной клетки или более современный и точный метод — компьютерная томография легких. Это особенно важно для исключения онкологических заболеваний, прежде всего у пациентов старшего возраста.

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