Любой воспалительный процесс в дыхательных путях, будь то острый бронхит, острая респираторная инфекция, она может сопровождаться в той или иной степени снижением проходимости бронхиального дерева, бронхоабструкции. За счет чего это может происходить? Это и за счет той мокроты, которая выделяется, и слой мокроты по стенкам бронхов, он снижает, сужает бронхиальный просвет.

Второй момент — это увеличение толщины слизистого и подслизистого слоя бронхов, вот такого воспалительного характера отек. И это тоже способствует сужению, снижению проходимости бронхиальной, сужению просвета бронхов. Ну и мышечный спазм, так называемая повышенная чувствительность бронхов к различным триггерам.

Не обязательно это специфические какие-то аллергены, это могут быть и банальные, и неспецифические. Многие вирусы, многие инфекционные агенты грешат тем, что повышают бронхиальную гиперреактивность, так называется медицинский термин. Так звучит полностью, бронхиальная гиперреактивность, и надо сказать, что, назначая комбинированные современные фитотерапевтические препараты, кроме мукорегулирующего эффекта, мы таким образом воздействуем на вот этот бронхоабструктивный механизм.

Точка приложения здесь, во-первых, это через увеличение чувствительности бета-2 адренорецепторов, это те рецепторы, через которых реализуются бронходилатирующие действия, но есть еще ряд механизмов, среди которых выделяется вот этот противовоспалительный эффект, заключающийся в воздействии на провоспалительные медиаторы, там идет механизм через синтез лейкатриенов, таких медиаторов воспаления, и таким образом, обладая вот этим вот противовоспалительным эффектом, снижая активность медиаторов, стимулирующих бронхоспазм, таким образом обладается не только противовоспалительное, но и бронходилатирующее действие реализуется при назначении современных комбинированных фитопрепаратов. В многочисленных клинических исследованиях, проведенных на фитопрепаратах, в основе которых лежит плющ, тимьян, первоцвет не выявлено таких побочных эффектов в клинически значенном количестве, которые бы способствовали увеличению бронхоспазма, частоты бронхоабструктивных реакций.

Это связано с тем, что компоненты данных препаратов не являются все-таки аллергенными препаратами, не относятся к высокоаллергенным препаратам, не более чем у остальных растительных и даже ниже чем у ряда препаратов, как мы уже говорили, но и кроме того их противовоспалительное действие, оно тоже снижает повышенную чувствительность, снижает реактивность, это не совсем противоаллергическое действие в прямом понимании этого слова, как обычно в медицине понимают, это несколько опосредованное, опосредованное такое действие через блокаду ряда медиаторов, реализующих воспалительное и аллергическое действие, то есть в данной ситуации избыточного риска бронхоспазма на фоне приема фитопрепаратов не существует.