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Я переболела двусторонним воспалением легких, кашель не проходит. Что принимать?

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  • Диагноз: Постинфекционный кашлевой синдром (последствие перенесённой пневмонии).
  • Характерные особенности:
  • Сохраняется несколько недель, иногда приобретает затяжное течение.
  • Рекомендуемая терапия:
  • Комбинированные фитопрепараты (тимьян, плющ, первоцвет) для:
  • Снижения воспаления.
  • Облегчения отхождения мокроты.
  • Ускорения восстановления.
  • Важно: Если симптомы не уменьшаются – консультация врача для коррекции лечения.

В вашем случае речь идет об остаточных явлениях воспалительного процесса, в данном случае, я так понял, пневмонии. В клинической практике такая ситуация носит название постинфекционный кашлевой синдром, он может сохраняться в течение нескольких недель, носить даже иногда и затяжной характер. Да, в данной ситуации есть смысл в приеме комбинированных фитотерапевтических препаратов, содержащих в своем составе тимьян, плющ, первоцвет.

Их мягкое противовоспалительное мукорегулирующее действие будут способствовать торможению воспалительного процесса, обладает противовоспалительным действием, мукорегулирующим действием, способствует отделению мокроты и будет способствовать полному купированию тех проявлений заболевания, которые вас беспокоит на настоящий момент.

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