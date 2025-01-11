В вашем случае речь идет об остаточных явлениях воспалительного процесса, в данном случае, я так понял, пневмонии. В клинической практике такая ситуация носит название постинфекционный кашлевой синдром, он может сохраняться в течение нескольких недель, носить даже иногда и затяжной характер. Да, в данной ситуации есть смысл в приеме комбинированных фитотерапевтических препаратов, содержащих в своем составе тимьян, плющ, первоцвет.

Их мягкое противовоспалительное мукорегулирующее действие будут способствовать торможению воспалительного процесса, обладает противовоспалительным действием, мукорегулирующим действием, способствует отделению мокроты и будет способствовать полному купированию тех проявлений заболевания, которые вас беспокоит на настоящий момент.