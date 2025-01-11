Вероятно, в вашем клиническом случае есть смысл подумать о начале приема мукоактивных препаратов, препаратов, облегчающих отделение мокроты и ее эвакуацию. И здесь прежде всего стандартные амбраксол, бромгексин, ацетилцистеин. Высокую эффективность показали и фитопрепараты, содержащие о своем составе тимьян.

Действующее вещество этих препаратов содержит тимол, и особенность их воздействия на организм заключается в том, что тимол выделяется в просвет бронхов, обеспечивая своего рода ингаляцию изнутри, воздействие изнутри данного препарата тимола, что способствует разжижению мокроты, облегчению ее выведения из организма.

Здесь важно выбирать препараты, производство которых обеспечивает высокую концентрацию тимола в организме, чтобы задействовать полностью положительный механизм воздействия тимола.

Кроме мукоактивных препаратов, в вашей ситуации могут хороший эффект оказать и небулазерные ингаляции препаратами, способствующими разжижению мокроты.