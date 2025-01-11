Действие лекарственных препаратов определяется теми биологически активными веществами, которые входят в их состав. Это эфирные масла, это сапонины, это флавоноиды. Нельзя сказать, что растительное сырье, выращенное в естественных условиях, обладает регулярным, постоянным составом, с четко фиксированным составом вот этих самых биологически активных веществ.

Дело в том, что все это определяться будет очень многими факторами, это и условиями произрастания, культивации, природными условиями, сезон от сезона может не совпадать, те же удобрения может быть, которые могут вноситься, если они там нужны для того, чтобы культивировать, способ сбора урожая, способ приготовления лекарственных средств, способ хранения, то есть очень много факторов учесть и правильно соблюсти, которые не всегда просто, на каждом этапе возможно нарушение технологии, возможно какая-то ошибка, которая, извините, может привести к снижению активности, к снижению количества тех биологически активных веществ, которые в общем-то есть, должны быть в достаточном количестве в данной растительной лекарственной форме.

Производство современных фитопрепаратов от кашля стандартизируется именно по количеству биологически активных веществ, и вот эти вещества, они влияют на механизмы формирования, развития, прогрессирования кашля. И надо сказать, что вот в современных условиях, в настоящее время, компании производители фитопрепаратов, они гарантируют, они обеспечивают четко фиксированные, стандартизованные количество биологически активных веществ в изготавливаемом, получаемом в итоге продукте.

Ну и при этом обеспечивается безопасность данных лекарственных средств, которая подтверждена в клинических исследованиях на людях.