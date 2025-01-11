(Дополнение). Фарингит: как проявляется и чем его вылечить?



От чего возникает фарингит?

Фарингит чаще всего встречается у детей и взрослых, которые болеют острыми респираторными заболеваниями. Его обычно вызывают вирусы, поражающие слизистую оболочку (вирусы гриппа и парагриппа, риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, энтеровирусы, вирус Эпштейна-Барра). Реже причиной фарингита становятся бактерии, наиболее часто среди них – стрептококки. Изредка заболевание вызывается патогенными грибками.



Каковы основные симптомы заболевания?

С симптомами фарингита хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Они зависят от характера воспаления и несколько отличаются при остром и хроническом фарингите. Острый фарингит проявляется следующими симптомами: боль в горле, першение, сухость в глотке, сухой кашель, небольшое повышение температуры тела (до 38°C).



Чем опасно воспаление горла?

Многие люди задаются вопросом: а что будет, если не лечить фарингит? Этот подход в корне неверный, ведь инфекция может "опускаться" ниже и перейти в ларингит, трахеит или стать причиной бронхита. Также возможно присоединение вторичной бактериальной инфекции и развитие ангины.



Чем фарингит отличается от ангины?

Фарингит и ангина в первую очередь отличаются локализацией воспалительного процесса. При фарингите воспаляется слизистая оболочка задней стенки глотки, а при ангине – миндалины. При ангине глотание всегда очень болезненное, а при фарингите при приеме теплых пищи или напитков боль в горле облегчается.



Что нельзя делать при фарингите?

При фарингите нельзя: допускать переохлаждений, принимать жаропонижающие препараты при отсутствии повышения температуры, при первых же признаках боли в горле принимать антибиотики без назначения врача. Также следует исключить из рациона раздражающую пищу и напитки.



Как устранить воспаление в горле при фарингите?

В случае заболевания фарингитом в большинстве случаев можно обойтись симптоматическим лечением, включающим применение спреев с антисептиками, таблеток для рассасывания и растительных препаратов, таких как Тонзилгон® Н. Также рекомендуется обильное теплое питье, полоскания горла и щадящая диета.



Как предупредить развитие фарингита?

Для профилактики фарингита следует: отказаться от вредных привычек, ограничить контакт с пылью и токсичными веществами, укреплять иммунитет. Также важно своевременно лечить острые респираторные заболевания.

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