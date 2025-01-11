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(Дополнение). Тонзиллит: как проявляется и чем лечить?


Что такое тонзиллит?

Тонзиллит – это воспаление небных миндалин. Он встречается у 15% пациентов. Выделяют острый и хронический тонзиллит. Варианты тонзиллита отличаются по характеру и степени поражения. Лечение острого тонзиллита обычно проходит успешно и занимает от 7 дней до 2 недель. В этом материале мы расскажем, как лечить тонзиллит так, чтобы он не приносил дополнительных неприятностей для здоровья.


Почему воспаляются миндалины?

Миндалины – это орган, который является частью иммунной и лимфатической систем. Это своеобразный фильтр на пути воздушно-капельной инфекции, которая проникает в организм через носоглотку. Они способны бороться с инфекцией и выводить из организма токсины и продукты распада поврежденных вирусами и бактериями клеток. Но и сами миндалины могут инфицироваться, что вызывает воспаление, боль и другие симптомы. В этом случае их защитная функция нарушается.

Как правило, тонзиллит возникает в результате ослабления иммунной защиты под воздействием провоцирующих факторов. В их числе:

  • Частые фарингиты и другие острые респираторные заболевания;
  • Аллергия;
  • Челюстно-лицевые заболевания;
  • ЛОР-патология;
  • Наследственность.

Большинство случаев тонзиллита вызывается вирусами. Возбудителями воспаления небных миндалин чаще всего становятся аденовирусы, риновирусы, вирусы герпеса, гриппа и парагриппа. В отдельных случаях причиной болезни становится бактериальная флора (стрептококки, стафилококки), а также хламидии.


Каковы основные симптомы заболевания?

По характеру течения тонзиллит бывает:

  • Острый;
  • Хронический.

Самый основной и яркий признак острого тонзиллита – выраженная боль в горле. Также заболевшего беспокоят:

  • Отечность миндалин;
  • Покраснение и гнойные налеты на миндалинах;
  • Увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов;
  • Повышение температуры тела до 38,5°С и выше;
  • Признаки интоксикации (боли в мышцах и суставах, головная боль).

О хроническом тонзиллите говорят в случае, если воспаление небных миндалин длится не менее 3-х месяцев, сопровождается постоянной болью в горле, а периоды ремиссии чередуются с обострениями воспалительного процесса.


Почему воспаление миндалин может стать хроническим?

Современная наука считает, что главный фактор в формировании хронического воспаления в миндалинах – снижение местного иммунитета. Оно происходит по ряду причин. На первом месте – это, безусловно, влияние вирусной инфекции. Именно вирусы, вызывая острый воспалительный процесс в миндалинах, способствуют снижению местного иммунитета и «прокладывают путь» для последующего бактериального инфицирования.


Чем опасен тонзиллит?

Многие люди считают воспаление миндалин обычным проявлением простуды и не спешат с лечением. Но проблема состоит в том, что не долеченный тонзиллит чреват серьезными осложнениями. Он может «перерасти» в паратонзиллярный, парафарингеальный или заглоточный абсцесс, который проявляется сильной болью в горле, покраснением слизистой оболочки глотки и миндалин и односторонним отеком. В этом случае лечение исключительно хирургическое.


Как устранить воспаление в горле при тонзиллите?

Анатомические особенности небных миндалин – наличие лакун – являются благоприятными для размножения микроорганизмов. Поэтому лечение этого недуга всегда комплексное:

  • Жаропонижающие и противовоспалительные средства;
  • Местное лечение;
  • Антибактериальная терапия;
  • Препараты для укрепления местного и общего иммунитета.

Тонзилгон® Н содержит экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Этот состав помогает уменьшить воспаление и боль в горле, уменьшить пагубное действие бактерий и вирусов и укрепить иммунитет.


Можно ли предотвратить повторное возникновение тонзиллита?

Благодаря комплексному действию, Тонзилгон® Н способствует восстановлению иммунитета слизистой оболочки глотки и предупреждает повторное инфицирование. Чтобы не допустить его повторного развития, нужно укреплять здоровье и заботиться об иммунной системе.

К общеукрепляющим рекомендациям относятся:

  • Закаливание организма;
  • Занятия спортом;
  • Отказ от вредных привычек;
  • Полноценное сбалансированное питание;
  • Прием витаминно-минеральных комплексов;
  • Своевременное лечение простудных заболеваний.

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