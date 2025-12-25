Фармаконадзор - Тонзилгон Н

Фармаконадзор представляет собой набор мероприятий, научных исследований и деятельности, направленных на обнаружение, оценку и понимание возможных негативных последствий использования лекарственных препаратов, а также на предотвращение и защиту пациентов. Наша главная задача - обеспечить потребителей качественными, эффективными и безопасными лекарствами, приносящими большую пользу, чем возможные риски. В рамках обеспечения безопасности и эффективности наших лекарств, мы учредили отдел фармаконадзора. Согласно международным нормам, производитель или держатель регистрационного удостоверения несет ответственность за безопасность выпускаемых лекарственных средств и должен постоянно контролировать их безопасность, а также регулярно переоценивать соотношение польза/риск с учетом новых данных. Когда мы выявляем побочные эффекты, наши специалисты исследуют причины их возникновения, а также предпринимают все необходимые меры для минимизации и предотвращения их в будущем.

Мы будем признательны за предоставление любой информации о возникающих нежелательных реакциях, а также об отсутствии эффективности при использовании нашей продукции. Обращаем ваше внимание, что предоставленная вами информация будет рассматриваться строго конфиденциально и не будет разглашаться, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.