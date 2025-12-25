Tonsilgon logo ru/by

Фармаконадзор - Тонзилгон Н

Фармаконадзор представляет собой набор мероприятий, научных исследований и деятельности, направленных на обнаружение, оценку и понимание возможных негативных последствий использования лекарственных препаратов, а также на предотвращение и защиту пациентов. Наша главная задача - обеспечить потребителей качественными, эффективными и безопасными лекарствами, приносящими большую пользу, чем возможные риски. В рамках обеспечения безопасности и эффективности наших лекарств, мы учредили отдел фармаконадзора. Согласно международным нормам, производитель или держатель регистрационного удостоверения несет ответственность за безопасность выпускаемых лекарственных средств и должен постоянно контролировать их безопасность, а также регулярно переоценивать соотношение польза/риск с учетом новых данных. Когда мы выявляем побочные эффекты, наши специалисты исследуют причины их возникновения, а также предпринимают все необходимые меры для минимизации и предотвращения их в будущем.

Мы будем признательны за предоставление любой информации о возникающих нежелательных реакциях, а также об отсутствии эффективности при использовании нашей продукции. Обращаем ваше внимание, что предоставленная вами информация будет рассматриваться строго конфиденциально и не будет разглашаться, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Тонзилгон® Н (Tonsilgon® N).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.