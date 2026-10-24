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Тонзилгон® Н

с первых признаков простуды и боли в горле

Лекарственный растительный препарат Тонзилгон® Н применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем. Капли применяют у детей с 2 лет и взрослых, таблетки — у детей с 6 лет и взрослых.

Применение по указанным показаниям основывается на опыте продолжительного применения.

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С первых признаков простуды

С первых признаков простуды

Самый частый симптом простуды, редко бывает самостоятельным заболеванием.

Проявляется в разной интенсивности – от першения в горле до затруднённого глотания.

В период заболевания необходима поддержка иммунной системы в борьбе с вирусом.

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При першении и боли в горле на фоне острых респираторных заболеваний

Препарат в продаже во всех городах Беларуси: более 3300 аптек по всей стране.

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Тонзилгон® Н – оригинальный лекарственный растительный препарат, произведенный в Германии по технологии фитониринга. Применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем, у детей с 2 лет (капли) и взрослых.

Тонзилгон® Н

Тонзилгон® Н

  • При першении и боли в горле
  • В комплексной терапии острых респираторных заболеваний
  • Капли — для детей с 2 лет и взрослых
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Натуральный растительный состав

Натуральный растительный состав

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Капли разрешены детям с 2 лет и могут применяться у детей, которые еще не умеют полоскать горло

Капли разрешены детям с 2 лет и могут применяться у детей, которые еще не умеют полоскать горло

Содержит экстракт из 7 лекарственных растений

Содержит экстракт из 7 лекарственных растений

Отпускается без рецепта врача

Отпускается без рецепта врача

Капли или таблетки — какую форму выбрать?

Дозировки для капель

Инструкция капли

Дозировки для таблеток

Инструкция таблетки

Где купить?

Тонзилгон Н в продаже во всех городах Беларуси: более 3300 аптек по всей стране.

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Вопрос-ответ

Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.

Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.

В инструкции нет указаний на связь приема с приемом пищи. Перед употреблением флакон с каплями следует взболтать; капли целесообразно перед проглатыванием подержать некоторое время во рту, допускается разводить их в стакане кипяченой воды комнатной температуры. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.

Тонзилгон® Н — немецкий растительный лекарственный препарат. Не является БАДом и гомеопатией. Применение по показаниям основывается на опыте продолжительного применения.

Исследования по изучению взаимодействия не проводились, сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами на настоящий момент отсутствуют. При одновременном применении лекарственных средств, содержащих кору дуба, всасывание алкалоидов и других щелочных компонентов может снижаться или блокироваться. Если вы принимаете другие лекарственные средства, проконсультируйтесь с врачом.

Исследования по изучению взаимодействия не проводились, сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами на настоящий момент отсутствуют. О совместном приеме с другими препаратами проконсультируйтесь с врачом.

Да, капли Тонзилгон® Н разрешены детям с 2 лет, таблетки – детям с 6 лет: это указано в инструкции по медицинскому применению. Детям до 2 лет капли противопоказаны. Перед применением у детей старше 2 лет рекомендована консультация врача.

Капли содержат 19% этанола. Согласно инструкции, количество спирта в разовой дозе для взрослых (25 капель) соответствует 5 мл пива или 2 мл вина. Разовые дозы для детей меньше:

Возраст Разовая доза Спирт в разовой дозе соответствует
2–5 лет 10 капель ~2 мл пива или ~0,8 мл вина
6–11 лет 15 капель ~3 мл пива или ~1,2 мл вина
с 12 лет и взрослые 25 капель 5 мл пива или 2 мл вина

Капли можно принимать, разведя необходимую дозу в стакане кипячёной воды комнатной температуры.

Капли не следует принимать при алкоголизме. При заболеваниях печени или эпилепсии содержание спирта учитывается.

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Вопрос - Ответ

В состав препарата входит экстракт из смеси 7 лекарственных растений:

  1. Цветки ромашки.
  2. Кора дуба.
  3. Трава одуванчика лекарственного.
  4. Корень алтея.
  5. Трава хвоща.
  6. Трава тысячелистника.
  7. Листья грецкого ореха.

Препарат применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем.

В состав препарата входит экстракт из смеси 7 лекарственных растений:

  1. Цветки ромашки.
  2. Кора дуба.
  3. Трава одуванчика лекарственного.
  4. Корень алтея.
  5. Трава хвоща.
  6. Трава тысячелистника.
  7. Листья грецкого ореха.

Препарат применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем.

Особенности препарата:

  • растительный состав — экстракт из 7 лекарственных растений;
  • две формы выпуска: капли (для детей с 2 лет и взрослых) и таблетки, покрытые оболочкой (для детей с 6 лет и взрослых);
  • отпускается без рецепта врача;
  • производится в Германии по технологии фитониринга.

Препарат не рекомендуется принимать более 2 недель. Перед применением у детей рекомендуется консультация врача.

Рег. уд. МЗ РБ №2375/97/01/02/06/11/16, №9703/97/01/02/06/11/16 от 28.07.2016.

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Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
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Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.