Тонзилгон® Н
с первых признаков простуды и боли в горле
Лекарственный растительный препарат Тонзилгон® Н применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем. Капли применяют у детей с 2 лет и взрослых, таблетки — у детей с 6 лет и взрослых.
Применение по указанным показаниям основывается на опыте продолжительного применения.
С первых признаков простуды
Самый частый симптом простуды, редко бывает самостоятельным заболеванием.
Проявляется в разной интенсивности – от першения в горле до затруднённого глотания.
В период заболевания необходима поддержка иммунной системы в борьбе с вирусом.
При першении и боли в горле на фоне острых респираторных заболеваний
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Тонзилгон® Н – оригинальный лекарственный растительный препарат, произведенный в Германии по технологии фитониринга. Применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем, у детей с 2 лет (капли) и взрослых.
Тонзилгон® Н
- При першении и боли в горле
- В комплексной терапии острых респираторных заболеваний
- Капли — для детей с 2 лет и взрослых
Натуральный растительный состав
Капли или таблетки — какую форму выбрать?
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Тонзилгон Н в продаже во всех городах Беларуси: более 3300 аптек по всей стране.
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Вопрос-ответ
Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.
Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.
В инструкции нет указаний на связь приема с приемом пищи. Перед употреблением флакон с каплями следует взболтать; капли целесообразно перед проглатыванием подержать некоторое время во рту, допускается разводить их в стакане кипяченой воды комнатной температуры. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.
Тонзилгон® Н — немецкий растительный лекарственный препарат. Не является БАДом и гомеопатией. Применение по показаниям основывается на опыте продолжительного применения.
Исследования по изучению взаимодействия не проводились, сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами на настоящий момент отсутствуют. При одновременном применении лекарственных средств, содержащих кору дуба, всасывание алкалоидов и других щелочных компонентов может снижаться или блокироваться. Если вы принимаете другие лекарственные средства, проконсультируйтесь с врачом.
Исследования по изучению взаимодействия не проводились, сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами на настоящий момент отсутствуют. О совместном приеме с другими препаратами проконсультируйтесь с врачом.
Да, капли Тонзилгон® Н разрешены детям с 2 лет, таблетки – детям с 6 лет: это указано в инструкции по медицинскому применению. Детям до 2 лет капли противопоказаны. Перед применением у детей старше 2 лет рекомендована консультация врача.
Капли содержат 19% этанола. Согласно инструкции, количество спирта в разовой дозе для взрослых (25 капель) соответствует 5 мл пива или 2 мл вина. Разовые дозы для детей меньше:
Возраст Разовая доза Спирт в разовой дозе соответствует 2–5 лет 10 капель ~2 мл пива или ~0,8 мл вина 6–11 лет 15 капель ~3 мл пива или ~1,2 мл вина с 12 лет и взрослые 25 капель 5 мл пива или 2 мл вина
Капли можно принимать, разведя необходимую дозу в стакане кипячёной воды комнатной температуры.
Капли не следует принимать при алкоголизме. При заболеваниях печени или эпилепсии содержание спирта учитывается.
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Вопрос - Ответ
В состав препарата входит экстракт из смеси 7 лекарственных растений:
- Цветки ромашки.
- Кора дуба.
- Трава одуванчика лекарственного.
- Корень алтея.
- Трава хвоща.
- Трава тысячелистника.
- Листья грецкого ореха.
Препарат применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем.
В состав препарата входит экстракт из смеси 7 лекарственных растений:
- Цветки ромашки.
- Кора дуба.
- Трава одуванчика лекарственного.
- Корень алтея.
- Трава хвоща.
- Трава тысячелистника.
- Листья грецкого ореха.
Препарат применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем.
Особенности препарата:
- растительный состав — экстракт из 7 лекарственных растений;
- две формы выпуска: капли (для детей с 2 лет и взрослых) и таблетки, покрытые оболочкой (для детей с 6 лет и взрослых);
- отпускается без рецепта врача;
- производится в Германии по технологии фитониринга.
Препарат не рекомендуется принимать более 2 недель. Перед применением у детей рекомендуется консультация врача.
Рег. уд. МЗ РБ №2375/97/01/02/06/11/16, №9703/97/01/02/06/11/16 от 28.07.2016.