Важно лечить боль в горле и простуду в целом!
При выборе противопростудного препарата важно, чтобы он помог активировать иммунную систему, избежать осложнений и ускорил выздоровление.
С превых признаков простуды. Эффективен на любом этапе заболевания!
Тонзилгон® Н – оригинальный лекарственный растительный препарат комплексного действия с доказанной эффективностью, произведенный в Германии по уникальной технологии фитониринг, для лечения простуды с першением или болью в горле у детей с 2-x лет и взрослых.
Простуда у детей
Простуда у ребенка нарушает покой всей семьи:
- Слабость и капризы
- Неспокойный сон
- Больничные один за одним
- Пропуск занятий в саду или школе
- Тревога за ребёнка
- Приходится менять все планы
Простуда – обычное народное название, а на приёме у врача вам поставят диагноз острое респираторное заболевание (ОРЗ) или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) верхних дыхательных путей, которое может сопровождаться насморком, першением и болью в горле, повышением температуры тела, кашлем. Порой простуда становится частым гостем в доме и возвращается каждые 2–3 месяца.
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Вопрос-ответ
С какого возраста можно принимать лекарственный препарат детям?
Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.
Когда следует принимать препарат: до или после еды?
Прием препарата не зависит от приема пищи.
Является ли Тонзилгон® Н гомеопатией или БАДом?
Это немецкий растительный лекарственный препарат, имеющий большой опыт клинического применения: более 86 лет в Германии и 18 лет в Беларуси. Доказал свою эффективность в 34 клинических исследованиях. Не является БАДом и гомеопатией.
Можно ли применять лекарственный препарат совместно с антибиотиками?
Да, комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.
Возможен ли одновременный прием препаратов Синупрет и Тонзилгон Н?
Одновременный прием лекарственных препаратов возможен и целесообразен.
В составе содержится этиловый спирт. Не опасен ли он для ребенка?
Этиловый спирт является натуральным консервантом. Благодаря ему в препарате отсутствуют вредные для организма химические вещества. Кроме того, содержание спирта в суточной дозе невелико и аналогично его содержанию в стакане 250 мл кефира.
Здоровый ребенок - счастье в семье!
- Гармония в доме
- Успехи на работе и в школе
- Крепкий иммунитет
- Отличное настроение у всей семьи
Рег. уд. МЗ РБ №2375/97/01/02/06/11/16, №9703/97/01/02/06/11/16 от 28.07.2016.
Тонзилгон Н. Все ли мы знаем о лекарственном препарате?
Тонзилгон Н - высокоэффективный препарат растительного происхождения, применяемый для лечения ОРВИ и боли в горле. Многие отоларингологи и педиатры рекомендуют его, как противовоспалительное и антисептическое средство. Оно подходит как взрослым, так и детям. Лекарство, произведенное в Германии, уже более 20 лет применяется российскими и белорусскими медиками и за это время успело доказать свою эффективность.
Запатентованный состав
Сложная и уникальная формула препарата основана на действии 7 растительных и целебных трав:
- Ромашка.
- Корень дуба.
- Одуванчик.
- Корень алтея.
- Хвощ.
- Тысячелистник.
- Листья грецкого ореха.
Активные компоненты эффективно борются с первыми симптомами простуды, укрепляют иммунитет.
Действие на организм
Благодаря уникальному составу и комбинации лекарственных растений, препарат действует на наш организм в 5 направлениях:
- Укрепляет иммунитет.
- Активно борется с вирусами.
- Обладает противовоспалительным эффектом.
- Оказывает антибактериальное действие.
- Обволакивает.
Выбирая Тонзилгон Н для борьбы с простудой, мы:
- Помогаем всем силам организма нацелиться на борьбу с инфекцией.
- Укрепляем весь организм.
- Понижаем степень тяжести заболевания.
Преимущества Тонзилгон Н
Лекарственный препарат имеет плюсы:
- хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);
- может применяться длительный период;
- имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);
- высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).
Когда применяют Тонзилгон Н
Лекарственное средства активно борется с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Эффективность препарата отмечается вовремя:
1. При появлении первых симптомов простуды
Успех терапии, во многом, зависит от того, насколько быстро началось лечение. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней. Благодаря противовирусным, иммуномодулирующим и противовоспалительным свойствам, лекарство сразу же начинает активно действовать и противостоять инфекции. Особенно важно в первые дни ОРВИ принимать препараты, корректирующие иммунитет, как основы для борьбы с любыми нарушениями в организме.
Помимо этого, лекарство может применяться в комплексной терапии с антибиотиками, в случае острых форм болезней области носоглотки и горла. Тонзилгон Н снижает побочные действия таких препаратов, оказывает укрепляющее действие на иммунитет, что особенно важно в период применения агрессивных лекарственных средств.
Жидкая форма препарата дополнительно обладает болеутоляющим эффектом. Препарат помогает сократить срок течения заболевания, уменьшить степень его тяжести, продлить ремиссию.
2. При частых и длительных простудах у детей и взрослых
Каждого родителя волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть заболеваний у ребенка. К сожалению, идеальное средство для избавления от простуд и инфекций пока не изобретено. У каждой мамы и врача свои методы борьбы с ОРВИ. Но есть препараты с максимальным уровнем эффективности. Среди их числа - Тонзилог Н.
Так, в ММА им. Сеченова, РГМУ, на кафедре УО "ГрГМУ" были проведены исследования, в которых принимали участие часто болеющие дети, в том числе страдающие хроническим видом тонзиллита и аденоидитом. Практические испытания доказали эффективность лекарственного средства.
Тонзилгон Н - препарат, используемый не только для борьбы с простудой, но и назначаемый в профилактических целях. Особенно рекомендован к применению у часто болеющих детей. Уже с 1 курса применения отмечается сокращение количества респираторных заболеваний. После 3 курса частота заболеваний ребенка уравнивается с показателем контрольной группы.
3. Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей.
При длительных, изнуряющих заболеваниях носоглотки и горла пациент обычно применяет множество антисептических препаратов или антибиотиков. В такой ситуации не редкость - нарушенная микрофлора. Происходит перевес количества патогенных микроорганизмов над полезными. Так, может развиваться дисбактериоз или дисбиоз. Это приводит к новым воспалительным процессам в полости рта, горла, носа. Тонзилгон Н помогает восстановить нормальную микрофлору верхних дыхательных путей, сокращает риск развития осложнений после тяжелых форм болезней и их повторного возникновения.
4. При профилактических мероприятиях простудных заболеваний
Тонзилгон Н эффективен при профилактике ОРВИ в сезон повышенного уровня заболеваемости. Растительные компоненты в составе препарата укрепляют иммунную систему и настраивают ее на борьбу с вирусами и инфекциями.