Тонзилгон® Н - растительный лекарственный препарат при первых симптомах простуды у взрослых и детей с 2 лет
Тонзилгон® Н - растительный лекарственный препарат при первых симптомах простуды у взрослых и детей с 2 лет

Тонзилгон Н - с первых признаков простуды и боли в горле

Лекарственный растительный препарат Тонзилгон® Н разработан для лечения простуды с першением или болью в горле у детей с 2 лет и взрослых. Простуда протекает легче, препарат помогает улучшить самочувствие и поддержать защитные силы организма. 

Препарат подтвердил свое лечебное действие в клинических исследованиях и успешно применяется уже более 18-ти лет в Беларуси и Германии.

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Простуда и боль в горле у мужчины

Боль в горле

Самый частый симптом простуды, редко бывает самостоятельным заболеванием. 

Проявляется в разной интенсивности – от першения в горле до затруднённого глотания.

В период заболевания необходима поддержка иммунной системы в борьбе с вирусом.

Важно лечить боль в горле и простуду в целом!

При выборе противопростудного препарата важно, чтобы он помог активировать иммунную систему, избежать осложнений и ускорил выздоровление.

С превых признаков простуды. Эффективен на любом этапе заболевания!

Тонзилгон® Н – оригинальный лекарственный растительный препарат комплексного действия с доказанной эффективностью, произведенный в Германии по уникальной технологии фитониринг, для лечения простуды с першением или болью в горле у детей с 2-x лет и взрослых.

Простуда у детей

Простуда у детей

Простуда у ребенка нарушает покой всей семьи:
  • Слабость и капризы
  • Неспокойный сон
  • Больничные один за одним
  • Пропуск занятий в саду или школе
  • Тревога за ребёнка
  • Приходится менять все планы 

Знак Внимание!

Простуда – обычное народное название, а на приёме у врача вам поставят диагноз острое респираторное заболевание (ОРЗ) или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) верхних дыхательных путей, которое может сопровождаться насморком, першением и болью в горле, повышением температуры тела, кашлем. Порой простуда становится частым гостем в доме и возвращается каждые 2–3 месяца.

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Тонзилгон® Н

  • Помогает при першении и боли в горле
  • Эффективен на любом этапе заболевания
  • Для взрослых и детей с 2 лет
Лекарственные травы, входящие в состав Тонзилгон® Н
Лекарственные травы, входящие в состав Тонзилгон® Н

Натуральный растительный состав

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Капли или таблетки — какую форму выбрать?

 

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Вопрос-ответ

С какого возраста можно принимать лекарственный препарат детям?

Капли разрешены детям с 2 лет. Таблетки – с 6 лет.

Когда следует принимать препарат: до или после еды?

Прием препарата не зависит от приема пищи.

Является ли Тонзилгон® Н гомеопатией или БАДом?

Это немецкий растительный лекарственный препарат, имеющий большой опыт клинического применения: более 86 лет в Германии и 18 лет в Беларуси. Доказал свою эффективность в 34 клинических исследованиях. Не является БАДом и гомеопатией.

Можно ли применять лекарственный препарат совместно с антибиотиками?

Да, комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.

Возможен ли одновременный прием препаратов Синупрет и Тонзилгон Н?

Одновременный прием лекарственных препаратов возможен и целесообразен.

В составе содержится этиловый спирт. Не опасен ли он для ребенка?

Этиловый спирт является натуральным консервантом. Благодаря ему в препарате отсутствуют вредные для организма химические вещества. Кроме того, содержание спирта в суточной дозе невелико и аналогично его содержанию в стакане 250 мл кефира.

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  • Гармония в доме
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Исследование Тонзилгон® Н – Часть 1. Лечение детей и подростков с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей.
Исследование Тонзилгон® Н – Часть 1
Исследование Тонзилгон® Н – Часть 2. Лечение детей и подростков с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей.
Исследование Тонзилгон® Н – Часть 2
Что делать, если ребенок уже заболел?
Что делать, если ребенок уже заболел?

Рег. уд. МЗ РБ №2375/97/01/02/06/11/16, №9703/97/01/02/06/11/16 от 28.07.2016.

Тонзилгон Н. Все ли мы знаем о лекарственном препарате?

Тонзилгон Н - высокоэффективный препарат растительного происхождения, применяемый для лечения ОРВИ и боли в горле. Многие отоларингологи и педиатры рекомендуют его, как противовоспалительное и антисептическое средство. Оно подходит как взрослым, так и детям. Лекарство, произведенное в Германии, уже более 20 лет применяется российскими и белорусскими медиками и за это время успело доказать свою эффективность.

Запатентованный состав

Сложная и уникальная формула препарата основана на действии 7 растительных и целебных трав:

  1. Ромашка.
  2. Корень дуба.
  3. Одуванчик.
  4. Корень алтея.
  5. Хвощ.
  6. Тысячелистник.
  7. Листья грецкого ореха.

Активные компоненты эффективно борются с первыми симптомами простуды, укрепляют иммунитет.

Действие на организм

Благодаря уникальному составу и комбинации лекарственных растений, препарат действует на наш организм в 5 направлениях:

  1. Укрепляет иммунитет.
  2. Активно борется с вирусами.
  3. Обладает противовоспалительным эффектом.
  4. Оказывает антибактериальное действие.
  5. Обволакивает.

Выбирая Тонзилгон Н для борьбы с простудой, мы:

  1. Помогаем всем силам организма нацелиться на борьбу с инфекцией.
  2. Укрепляем весь организм.
  3. Понижаем степень тяжести заболевания.

Преимущества Тонзилгон Н

Лекарственный препарат имеет плюсы:

  • хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);
  • может применяться длительный период;
  • имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);
  • высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).

Когда применяют Тонзилгон Н

Лекарственное средства активно борется с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Эффективность препарата отмечается вовремя:

1. При появлении первых симптомов простуды

Успех терапии, во многом, зависит от того, насколько быстро началось лечение. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней. Благодаря противовирусным, иммуномодулирующим и противовоспалительным свойствам, лекарство сразу же начинает активно действовать и противостоять инфекции. Особенно важно в первые дни ОРВИ принимать препараты, корректирующие иммунитет, как основы для борьбы с любыми нарушениями в организме.

Помимо этого, лекарство может применяться в комплексной терапии с антибиотиками, в случае острых форм болезней области носоглотки и горла. Тонзилгон Н снижает побочные действия таких препаратов, оказывает укрепляющее действие на иммунитет, что особенно важно в период применения агрессивных лекарственных средств.

Жидкая форма препарата дополнительно обладает болеутоляющим эффектом. Препарат помогает сократить срок течения заболевания, уменьшить степень его тяжести, продлить ремиссию.

2. При частых и длительных простудах у детей и взрослых

Каждого родителя волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть заболеваний у ребенка. К сожалению, идеальное средство для избавления от простуд и инфекций пока не изобретено. У каждой мамы и врача свои методы борьбы с ОРВИ. Но есть препараты с максимальным уровнем эффективности. Среди их числа - Тонзилог Н.

Так, в ММА им. Сеченова, РГМУ, на кафедре УО "ГрГМУ" были проведены исследования, в которых принимали участие часто болеющие дети, в том числе страдающие хроническим видом тонзиллита и аденоидитом. Практические испытания доказали эффективность лекарственного средства.

Тонзилгон Н - препарат, используемый не только для борьбы с простудой, но и назначаемый в профилактических целях. Особенно рекомендован к применению у часто болеющих детей. Уже с 1 курса применения отмечается сокращение количества респираторных заболеваний. После 3 курса частота заболеваний ребенка уравнивается с показателем контрольной группы.

3. Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей.

При длительных, изнуряющих заболеваниях носоглотки и горла пациент обычно применяет множество антисептических препаратов или антибиотиков. В такой ситуации не редкость - нарушенная микрофлора. Происходит перевес количества патогенных микроорганизмов над полезными. Так, может развиваться дисбактериоз или дисбиоз. Это приводит к новым воспалительным процессам в полости рта, горла, носа. Тонзилгон Н помогает восстановить нормальную микрофлору верхних дыхательных путей, сокращает риск развития осложнений после тяжелых форм болезней и их повторного возникновения.

4. При профилактических мероприятиях простудных заболеваний

Тонзилгон Н эффективен при профилактике ОРВИ в сезон повышенного уровня заболеваемости. Растительные компоненты в составе препарата укрепляют иммунную систему и настраивают ее на борьбу с вирусами и инфекциями.