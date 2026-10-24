В составе содержится этиловый спирт. Не опасен ли он для ребенка?

Да, капли Тонзилгон® Н разрешены детям с 2 лет, таблетки – детям с 6 лет: это указано в инструкции по медицинскому применению. Детям до 2 лет капли противопоказаны. Перед применением у детей старше 2 лет рекомендована консультация врача.

Капли содержат 19% этанола. Согласно инструкции, количество спирта в разовой дозе для взрослых (25 капель) соответствует 5 мл пива или 2 мл вина. Разовые дозы для детей меньше:

Возраст Разовая доза Спирт в разовой дозе соответствует 2–5 лет 10 капель ~2 мл пива или ~0,8 мл вина 6–11 лет 15 капель ~3 мл пива или ~1,2 мл вина с 12 лет и взрослые 25 капель 5 мл пива или 2 мл вина

Капли можно принимать, разведя необходимую дозу в стакане кипячёной воды комнатной температуры.

Капли не следует принимать при алкоголизме. При заболеваниях печени или эпилепсии содержание спирта учитывается.