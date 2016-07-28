Тонзилгон Н. Все ли мы знаем о лекарственном препарате?

Тонзилгон Н - высокоэффективный препарат растительного происхождения, применяемый для лечения ОРВИ и боли в горле. Многие отоларингологи и педиатры рекомендуют его, как противовоспалительное и антисептическое средство. Оно подходит как взрослым, так и детям. Лекарство, произведенное в Германии, уже более 20 лет применяется российскими и белорусскими медиками и за это время успело доказать свою эффективность.

Запатентованный состав

Сложная и уникальная формула препарата основана на действии 7 растительных и целебных трав:

Ромашка. Корень дуба. Одуванчик. Корень алтея. Хвощ. Тысячелистник. Листья грецкого ореха.

Активные компоненты эффективно борются с первыми симптомами простуды, укрепляют иммунитет.

Действие на организм

Благодаря уникальному составу и комбинации лекарственных растений, препарат действует на наш организм в 5 направлениях:

Укрепляет иммунитет. Активно борется с вирусами. Обладает противовоспалительным эффектом. Оказывает антибактериальное действие. Обволакивает.

Выбирая Тонзилгон Н для борьбы с простудой, мы:

Помогаем всем силам организма нацелиться на борьбу с инфекцией. Укрепляем весь организм. Понижаем степень тяжести заболевания.

Преимущества Тонзилгон Н

Лекарственный препарат имеет плюсы:

хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);

может применяться длительный период;

имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);

высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).

Когда применяют Тонзилгон Н

Лекарственное средства активно борется с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Эффективность препарата отмечается вовремя:

1. При появлении первых симптомов простуды

Успех терапии, во многом, зависит от того, насколько быстро началось лечение. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней. Благодаря противовирусным, иммуномодулирующим и противовоспалительным свойствам, лекарство сразу же начинает активно действовать и противостоять инфекции. Особенно важно в первые дни ОРВИ принимать препараты, корректирующие иммунитет, как основы для борьбы с любыми нарушениями в организме.

Помимо этого, лекарство может применяться в комплексной терапии с антибиотиками, в случае острых форм болезней области носоглотки и горла. Тонзилгон Н снижает побочные действия таких препаратов, оказывает укрепляющее действие на иммунитет, что особенно важно в период применения агрессивных лекарственных средств.

Жидкая форма препарата дополнительно обладает болеутоляющим эффектом. Препарат помогает сократить срок течения заболевания, уменьшить степень его тяжести, продлить ремиссию.

2. При частых и длительных простудах у детей и взрослых

Каждого родителя волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть заболеваний у ребенка. К сожалению, идеальное средство для избавления от простуд и инфекций пока не изобретено. У каждой мамы и врача свои методы борьбы с ОРВИ. Но есть препараты с максимальным уровнем эффективности. Среди их числа - Тонзилог Н.

Так, в ММА им. Сеченова, РГМУ, на кафедре УО "ГрГМУ" были проведены исследования, в которых принимали участие часто болеющие дети, в том числе страдающие хроническим видом тонзиллита и аденоидитом. Практические испытания доказали эффективность лекарственного средства.

Тонзилгон Н - препарат, используемый не только для борьбы с простудой, но и назначаемый в профилактических целях. Особенно рекомендован к применению у часто болеющих детей. Уже с 1 курса применения отмечается сокращение количества респираторных заболеваний. После 3 курса частота заболеваний ребенка уравнивается с показателем контрольной группы.

3. Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей.

При длительных, изнуряющих заболеваниях носоглотки и горла пациент обычно применяет множество антисептических препаратов или антибиотиков. В такой ситуации не редкость - нарушенная микрофлора. Происходит перевес количества патогенных микроорганизмов над полезными. Так, может развиваться дисбактериоз или дисбиоз. Это приводит к новым воспалительным процессам в полости рта, горла, носа. Тонзилгон Н помогает восстановить нормальную микрофлору верхних дыхательных путей, сокращает риск развития осложнений после тяжелых форм болезней и их повторного возникновения.

4. При профилактических мероприятиях простудных заболеваний

Тонзилгон Н эффективен при профилактике ОРВИ в сезон повышенного уровня заболеваемости. Растительные компоненты в составе препарата укрепляют иммунную систему и настраивают ее на борьбу с вирусами и инфекциями.