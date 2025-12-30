Тонзилгон® Н: сила семи растений. 

Tonsilgon logo ru/by

Эффективность лекарства зависит от его состава и применяемой дозировки. Справедливо это и в отношении растительных препаратов. Уникальный состав, длительные наблюдения и тщательное изучение механизма действия с позиций науки позволили компании «Бионорика» создать фитопрепараты, не уступающие по своей эффективности синтетическим лекарственным средствам 


Почему лучше всего выбирать растительные лекарственные средства?

С самого начала своего появления практическая медицина использовала растения для лечения различных заболеваний у детей и взрослых. Знания, накопленные тысячелетиями, востребованы и сегодня. Немецкая компания «Бионорика» имеет огромный опыт по производству и внедрению в практику растительных лекарственных препаратов, которые воздействуют на первопричину болезни, не вызывают устойчивости со стороны патогенных микроорганизмов, практически не имеют противопоказаний и хорошо переносятся. 

Все лекарства, которые производит компания, имеют подтвержденную эффективность, серьезную доказательную базу и длительный опыт применения. Они кардинально отличаются от широко распространенных сегодня биологически активных добавок, поскольку прошли многочисленные исследования и имеют успешный опыт применения во многих странах мира. Эти лекарства выручают и тех пациентов, которые не могут применять синтетические лекарственные средства из-за противопоказаний или побочных реакций. 

При их производстве применяются оригинальные рецептуры и проверенные соотношения растительных компонентов. Для примера проанализируем состав растительного препарата Тонзилгон® Н, предназначенного для лечения простуды и вирусной инфекции с болью и воспалением в горле.


Из каких растений состоит Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н содержит в составе экстракты семи трав. В их числе: корень алтея лекарственного, трава хвоща полевого, листья грецкого ореха, трава тысячелистника обыкновенного, кора дуба, трава одуванчика лекарственного, цветки ромашки аптечной. 

В рецептуре применяются только определенные части растений, и это неспроста. Выбор сделан в пользу растительного сырья, содержащего наибольшее количество биологически активных веществ. и при этом наиболее безопасного в отношении аллергических реакций. Поэтому и эффективность готового препарата намного выше, чем стандартных травяных сборов. 

Препарат незаменим при острой вирусной инфекции и простуде. Он помогает при першении и боли в горле, уменьшает воспаление и активирует иммунитет. Что особенно важно, начинать прием Тонзилгона® Н можно с любого дня заболевания. Хотя, разумеется, чем раньше начато лечение, тем оно быстрее дает результат. Своевременное применение Тонзилгона® Н позволяет успешно справиться с простудой и «не дотянуть» до применения антибиотиков. А благодаря растительному составу лечение становится максимально естественным и хорошо переносимым. 


Как состав Тонзилгона® Н определяет эффективность лечения?

Каждое растение в рецептуре играет свою особую лечебную роль.

  • Корень алтея лекарственного.

 

Содержит растительную слизь (до 35%), аспарагин, бетаин, пектины, крахмал. Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Растительный муцин образует на слизистой оболочке тонкий защитный слой, который долго держится на ее поверхности и защищает от раздражения. В результате уменьшается воспаление и облегчается заживление тканей.

  • Трава хвоща полевого.

 

Содержит ряд биологически активных веществ: углеводы, смолы, сапонины, дубильные вещества, флавоноиды, кверцетин, хамазулен, органические кислоты, горечи. Оказывает выраженное противовоспалительное и антимикробное действие, облегчает регенерацию тканей. 

  • Листья грецкого ореха.

 

Содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, эфирное масло, дубильные и вяжущие вещества, фитонциды. Уменьшают воспаление и болезненность слизистой оболочки, уничтожают болезнетворные микроорганизмы и вирусы, активируют иммунитет. 

  • Трава тысячелистника обыкновенного.

Содержит дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен. Эти вещества обеспечивают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое и заживляющие действие. Флавоноиды и эфирные масла также снимают спазмы и боль.  

  • Кора дуба.

Содержит дубильные вещества, которые обладают вяжущим, противовоспалительным и противомикробным действием. Они взаимодействуют со слизистой оболочкой, образуя защитную пленку, и предохраняя тем самым ее от местного раздражения. Кроме того, дубильные вещества губительны для патогенных микроорганизмов.

  • Трава одуванчика лекарственного.

 

Содержит каротин, пектин, растительный муцин, флавоноиды, танины, квертецин, фенолкарбоновые кислоты, хамазулен. Обладает антиоксидантным действием, защищает клетки организма от повреждения, смягчает воспаление, активирует защитные силы организма.

  • Цветки ромашки аптечной.

Содержит эфирные масла, хамазулен, флавоноиды, кверцетин, изорамнетин, патулетин, гидроксикумарины, рамногалактуронан. Оказывает выраженное противовоспалительное действие. Благодаря наличию хамазулена и эфирных масел, ингибирует перекисное окисление липидов. Обладает спазмолитическим и противомикробным действием (в том числе в отношении Staphylococcus spp. и Candida spp.), улучшает процесс регенерации тканей. 

В комплексе эти растения усиливают и дополняют действие друг друга, и гораздо более эффективны, чем по-отдельности. Доказана их полная безопасность для организма человека. 


Как Тонзилгон® Н влияет на течение острой респираторной инфекции?

Благодаря выверенному природному составу, Тонзилгон® Н обладает тройным эффектом: противовоспалительным, противовирусным, иммуномодулирующим. 

Лекарство действует уже с первого дня применения: уменьшает боль в горле, першение и кашель, постепенно снимает отек и покраснение слизистой оболочки, восстанавливая ее защитные свойства. За противовоспалительный эффект в значительной степени отвечают трава хвоща, одуванчика, тысячелистника, листья грецкого ореха, кора дуба, цветки ромашки. Научно доказано, что уже ко второму визиту к врачу отчетливо видна положительная динамика: практически у всех пациентов, принимавших Тонзилгон® Н, симптомы становятся слабовыраженными или проходят совсем. 

На фоне приема Тонзилгона® Н снижается вирусная нагрузка: уменьшаются тяжесть и длительность течения ОРВИ, реже возникают бактериальные осложнения. Это происходит благодаря высокому содержанию танинов и квертецина в листьях грецкого ореха, коре дуба и траве одуванчика, которые отвечают за противовирусный и антибактериальный эффекты. 

Тонзилгон® Н важно принимать и для поддержки иммунитета в борьбе с вирусной инфекцией. Иммуномодулирующим действием обладают полисахариды, кремниевая кислота, сапонины цветков ромашки, травы хвоща и одуванчика, корня алтея. Они помогают быстрее справиться с заболеванием, снизить риск осложненного течения болезни. 

Надо отметить, что у пациентов с ОРВИ, принимающих Тонзилгон® Н, выздоровление отмечается в 96,6% случаев, а среди пациентов, придерживавшихся стандартной схемы лечения – лишь в 73,9% случаев. Зная это, многие врачи активно включают Тонзилгон® Н в схемы лечения простудных заболеваний. 


Как принимать Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н применяется у детей с 2-х лет и взрослых. Он выпускается в каплях и таблетках. Его принимают следующим образом:

• Капли. В остром периоде заболевания детям с 2-х до 5-ти лет назначают по 10 капель 5-6 раз в день; детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет – по 15 капель 5-6 раз в день; детям старше 12-ти лет и взрослым – по 25 капель 5-6 раз в день.

• Таблетки. В остром периоде заболевания детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день; детям старше 12-ти лет и взрослым – по 2 таблетки 5-6 раз в день.

Важно продолжить принимать Тонзилгон® Н в течение 2-х недель, даже если симптомы прошли намного раньше. После уменьшения выраженности симптомов лекарство принимают в указанных дозировках 3 раза в день. Это позволит избежать вероятных осложнений и повторных простудных заболеваний. 

