Тонзилгон® Н: сила семи растений.

Эффективность лекарства зависит от его состава и применяемой дозировки. Справедливо это и в отношении растительных препаратов. Уникальный состав, длительные наблюдения и тщательное изучение механизма действия с позиций науки позволили компании «Бионорика» создать фитопрепараты, не уступающие по своей эффективности синтетическим лекарственным средствам



Почему лучше всего выбирать растительные лекарственные средства?

С самого начала своего появления практическая медицина использовала растения для лечения различных заболеваний у детей и взрослых. Знания, накопленные тысячелетиями, востребованы и сегодня. Немецкая компания «Бионорика» имеет огромный опыт по производству и внедрению в практику растительных лекарственных препаратов, которые воздействуют на первопричину болезни, не вызывают устойчивости со стороны патогенных микроорганизмов, практически не имеют противопоказаний и хорошо переносятся.

Все лекарства, которые производит компания, имеют подтвержденную эффективность, серьезную доказательную базу и длительный опыт применения. Они кардинально отличаются от широко распространенных сегодня биологически активных добавок, поскольку прошли многочисленные исследования и имеют успешный опыт применения во многих странах мира. Эти лекарства выручают и тех пациентов, которые не могут применять синтетические лекарственные средства из-за противопоказаний или побочных реакций.

При их производстве применяются оригинальные рецептуры и проверенные соотношения растительных компонентов. Для примера проанализируем состав растительного препарата Тонзилгон® Н, предназначенного для лечения простуды и вирусной инфекции с болью и воспалением в горле.



Из каких растений состоит Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н содержит в составе экстракты семи трав. В их числе: корень алтея лекарственного, трава хвоща полевого, листья грецкого ореха, трава тысячелистника обыкновенного, кора дуба, трава одуванчика лекарственного, цветки ромашки аптечной.

В рецептуре применяются только определенные части растений, и это неспроста. Выбор сделан в пользу растительного сырья, содержащего наибольшее количество биологически активных веществ. и при этом наиболее безопасного в отношении аллергических реакций. Поэтому и эффективность готового препарата намного выше, чем стандартных травяных сборов.

Препарат незаменим при острой вирусной инфекции и простуде. Он помогает при першении и боли в горле, уменьшает воспаление и активирует иммунитет. Что особенно важно, начинать прием Тонзилгона® Н можно с любого дня заболевания. Хотя, разумеется, чем раньше начато лечение, тем оно быстрее дает результат. Своевременное применение Тонзилгона® Н позволяет успешно справиться с простудой и «не дотянуть» до применения антибиотиков. А благодаря растительному составу лечение становится максимально естественным и хорошо переносимым.



Как состав Тонзилгона® Н определяет эффективность лечения?

Каждое растение в рецептуре играет свою особую лечебную роль.

Корень алтея лекарственного.

Содержит растительную слизь (до 35%), аспарагин, бетаин, пектины, крахмал. Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Растительный муцин образует на слизистой оболочке тонкий защитный слой, который долго держится на ее поверхности и защищает от раздражения. В результате уменьшается воспаление и облегчается заживление тканей.

Трава хвоща полевого.

Содержит ряд биологически активных веществ: углеводы, смолы, сапонины, дубильные вещества, флавоноиды, кверцетин, хамазулен, органические кислоты, горечи. Оказывает выраженное противовоспалительное и антимикробное действие, облегчает регенерацию тканей.

Листья грецкого ореха.

Содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, эфирное масло, дубильные и вяжущие вещества, фитонциды. Уменьшают воспаление и болезненность слизистой оболочки, уничтожают болезнетворные микроорганизмы и вирусы, активируют иммунитет.

Трава тысячелистника обыкновенного.

Содержит дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен. Эти вещества обеспечивают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое и заживляющие действие. Флавоноиды и эфирные масла также снимают спазмы и боль.

Кора дуба.

Содержит дубильные вещества, которые обладают вяжущим, противовоспалительным и противомикробным действием. Они взаимодействуют со слизистой оболочкой, образуя защитную пленку, и предохраняя тем самым ее от местного раздражения. Кроме того, дубильные вещества губительны для патогенных микроорганизмов.

Трава одуванчика лекарственного.

Содержит каротин, пектин, растительный муцин, флавоноиды, танины, квертецин, фенолкарбоновые кислоты, хамазулен. Обладает антиоксидантным действием, защищает клетки организма от повреждения, смягчает воспаление, активирует защитные силы организма.

Цветки ромашки аптечной.

Содержит эфирные масла, хамазулен, флавоноиды, кверцетин, изорамнетин, патулетин, гидроксикумарины, рамногалактуронан. Оказывает выраженное противовоспалительное действие. Благодаря наличию хамазулена и эфирных масел, ингибирует перекисное окисление липидов. Обладает спазмолитическим и противомикробным действием (в том числе в отношении Staphylococcus spp. и Candida spp.), улучшает процесс регенерации тканей.

В комплексе эти растения усиливают и дополняют действие друг друга, и гораздо более эффективны, чем по-отдельности. Доказана их полная безопасность для организма человека.



Как Тонзилгон® Н влияет на течение острой респираторной инфекции?

Благодаря выверенному природному составу, Тонзилгон® Н обладает тройным эффектом: противовоспалительным, противовирусным, иммуномодулирующим.

Лекарство действует уже с первого дня применения: уменьшает боль в горле, першение и кашель, постепенно снимает отек и покраснение слизистой оболочки, восстанавливая ее защитные свойства. За противовоспалительный эффект в значительной степени отвечают трава хвоща, одуванчика, тысячелистника, листья грецкого ореха, кора дуба, цветки ромашки. Научно доказано, что уже ко второму визиту к врачу отчетливо видна положительная динамика: практически у всех пациентов, принимавших Тонзилгон® Н, симптомы становятся слабовыраженными или проходят совсем.

На фоне приема Тонзилгона® Н снижается вирусная нагрузка: уменьшаются тяжесть и длительность течения ОРВИ, реже возникают бактериальные осложнения. Это происходит благодаря высокому содержанию танинов и квертецина в листьях грецкого ореха, коре дуба и траве одуванчика, которые отвечают за противовирусный и антибактериальный эффекты.

Тонзилгон® Н важно принимать и для поддержки иммунитета в борьбе с вирусной инфекцией. Иммуномодулирующим действием обладают полисахариды, кремниевая кислота, сапонины цветков ромашки, травы хвоща и одуванчика, корня алтея. Они помогают быстрее справиться с заболеванием, снизить риск осложненного течения болезни.

Надо отметить, что у пациентов с ОРВИ, принимающих Тонзилгон® Н, выздоровление отмечается в 96,6% случаев, а среди пациентов, придерживавшихся стандартной схемы лечения – лишь в 73,9% случаев. Зная это, многие врачи активно включают Тонзилгон® Н в схемы лечения простудных заболеваний.



Как принимать Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н применяется у детей с 2-х лет и взрослых. Он выпускается в каплях и таблетках. Его принимают следующим образом:

• Капли. В остром периоде заболевания детям с 2-х до 5-ти лет назначают по 10 капель 5-6 раз в день; детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет – по 15 капель 5-6 раз в день; детям старше 12-ти лет и взрослым – по 25 капель 5-6 раз в день.

• Таблетки. В остром периоде заболевания детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день; детям старше 12-ти лет и взрослым – по 2 таблетки 5-6 раз в день.

Важно продолжить принимать Тонзилгон® Н в течение 2-х недель, даже если симптомы прошли намного раньше. После уменьшения выраженности симптомов лекарство принимают в указанных дозировках 3 раза в день. Это позволит избежать вероятных осложнений и повторных простудных заболеваний.

Литература: