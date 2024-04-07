Инновационная технология создания эффективных фитопрепаратов.

Терапия заболеваний с помощью лекарственных растений безопасна и естественна для организма. С течением времени человечество прошло путь от ручного сбора целебных трав и случайного обнаружения их полезных эффектов до получения надежных научных доказательств их действия и современного промышленного производства. Именно сочетание природной целительной силы лекарственных растений и современных технологий легло в основу создания концепции фитониринга, разработанной известной немецкой компанией «Бионорика».



Чем примечателен фитониринг?

Уже более 80 лет компания «Бионорика» производит качественные и эффективные растительные лекарства с уникальным составом. Их целебное действие зачастую не уступает синтетическим препаратам, а действие научно доказано. Это стало возможным благодаря инновационной концепции фитониринга, которой неукоснительно следует компания.

Формулировка «фитониринг» (phytoneering) состоит из двух слов: phyto — «растение», engineering — «инженерное искусство». Это понятие отражает применение научных исследований и передовых технологий в производстве растительных лекарственных средств. Благодаря фитонирингу более полно раскрывается терапевтический потенциал каждого лекарственного растения, сохраняются его полезные свойства в готовом препарате.

Именно фитониринг делает современную фитотерапию научно обоснованной и очень эффективной. Растительные препараты компании «Бионорика», произведенные в соответствии с концепцией фитониринга, помогают многим пациентам, которые стремятся получить эффективное и при этом максимально безопасное лечение.

Как работает концепция фитониринга, разберем на примере растительного лекарственного средства для лечения простуды с болью и першением в горле Тонзилгон® Н.



Портрет фитопрепарата Тонзилгон® Н.

Тонзилгон® Н производится в Германии. Его рецептура основана на комбинации 7-ми оптимально подобранных лекарственных растений. Она оказалась настолько удачной, что практически не менялась с момента создания лекарства в 1934 году. В состав Тонзилгона® Н входят экстракты корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Он предназначен для лечения острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей и глотки. Тонзилгон® Н помогает сдерживать размножение и распространение в организме вирусной инфекции, активирует иммунную систему для борьбы с инфекцией и, наконец, уменьшает выраженность воспаления. Благодаря такому тройному действию Тонзилгон® Н уменьшает тяжесть вирусного периода, а значит простуда протекает легче и выздоровление наступает быстрее, уходит боль в горле, нормализуется температура, проходит кашель. Эффективность Тонзилгона® Н подтверждена не менее, чем в 37-ми научных исследованиях, а опыт применения в Беларуси и России насчитывает уже более 20-ти лет.

Лекарство выпускается в форме капель (во флаконах 50 и 100 мл) и таблеток (в блистере по 50 штук). Капли Тонзилгон® Н разрешены к применению даже у малышей с 2-х лет.



Что влияет на качество растительного сырья?

Эффективность Тонзилгона® Н обусловлена высочайшим качеством растительного сырья. А оно, в свою очередь, зависит от условий культивирования лекарственных растений, процессов экстракции и технологии производства.

Выращивание и сбор лекарственных растений. Культивирование целебных растений происходит в экологически чистой среде на полях Германии, Египта, Сербии, Испании. Принимаются во внимание и такие факторы, как климат, экология, тип почвы, время сбора урожая. Благодаря этому в готовом лекарстве отсутствуют соли тяжелых металлов, пестициды и другие загрязнители. Чтобы получить лучшее сырье, для культивирования подбираются семена растений, содержащие наибольшее количество полезных ингредиентов.

Создание высокоэффективных растительных экстрактов. Большое внимание уделяется обеспечению высокого содержания биологически активных веществ (флавоноидов, танинов, сапонинов, эфирных масел, хамазулена) в лекарственных растениях. Например, анализ цветков ромашки аптечной, входящей в состав Тонзилгона ® Н, как и других растений, проводится методом жидкостной хроматографии, который показывает наличие в составе экстракта группы веществ, отвечающих за определенные фармакологические эффекты.

Производство лекарственного средства. Полученное растительное сырье обрабатывается в несколько этапов с помощью современного ресурсосберегающего оборудования. В частности, применяются передовые методы сушки, такие как вакуумное высушивание. Это дает возможность сохранить максимум пользы флавоноидов, масел и других компонентов в экстрактах. Учитываются и логистические решения, условия транспортировки сырья. Важное значение имеют также научные исследования, ноу-хау, инвестиции, долгосрочные отношения с поставщиками.

Комплексный подход в сочетании с фитонирингом позволяет сохранить естественные целебные свойства растений и обеспечить их эффективность в готовом лекарственном препарате. Он делает продукцию компании по-настоящему уникальной (все препараты Бионорики оригинальные и не имеют аналогов), а фитотерапию – научно обоснованной и особенно эффективной.



«Экзамен» для растительных препаратов: сдан на «отлично».

Для того, чтобы создавать растительные лекарственные средства, компания «Бионорика» строго придерживается Надлежащей практики культивирования и сбора лекарственных растений (GACP). Этот документ действует в Евросоюзе, аналогичное руководство принято и в ЕАЭС. Руководство включает в себя рекомендации по обеспечению качества при производстве растительного сырья для лекарственных препаратов, требования к оборудованию, обучение персонала.

Но прежде, чем попасть на полки аптек, Тонзилгон® Н, как и другие лекарственные средства, должен получить одобрение регуляторных органов. Для этого должны быть предоставлены результаты его аналитических, фармакологических, токсикологических и клинических исследований. В Беларуси регистрацию лекарственных препаратов осуществляют Министерство здравоохранения и его экспертный центр ЦЭИЗ (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Тонзилгон® Н, как и все фитопрепараты компании «Бионорика» - зарегистрированное лекарственное средство.



Фитониринг – залог эффективности лекарств.

В любой аптеке можно найти большое количество растительных препаратов. Однако не все они являются лекарственными средствами. Растительный состав могут иметь биологически активные добавки, травяные сборы, гомеопатические препараты, отдельные выделенные природные соединения. Если речь идет о лечении какого-либо заболевания, преимущество должно быть именно за лекарственными средствами с доказанной эффективностью, в основе создания которых лежит фитониринг. Например, при лечении простуды с болью, першением в горле и кашлем, преимущество получает Тонзилгон® Н.

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