Исследования

публикация первая

Растительный препарат укрепляет иммунитет

публикация вторая

Природная иммунокоррекция при заболеваниях органов дыхания у детей

Публикация третья

Скоро в детский сад и школу: как укрепить иммунную защиту?

Публикация четвертая

Эффективная профилактика ОРВИ с использованием фитопрепаратов: миф или реальность?

Публикация пятая

Здоровье в сезон простуд благодаря комбинированному растительному препарату

публикация шестая

Как остановить начинающуюся респираторную инфекцию

Публикация седьмая

Вирусы начинают и проигрывают

Публикация седьмая

Роль фитотерапии в реабилитации часто болеющих детей

Публикация восьмая

Использование препарата Имупрет (Тонзилгон@ Н) в комплексной терапии бронхиальной астмы у часто болеющих детей

Публикация девятая

Иммунотерапия при хронических фарингитах: показания, результаты

публикация десятая

Воспаление и иммунитет

Публикация 11

Фитотерапия в лечении и профилактике острых респираторных заболеваний у детей

Публикация 12

Современные возможности профилактики бактериальных осложнений ОРЗ у детей

Публикация первая май

Новое в лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей

Публикация вторая апрель

Здоровье от природы: фитотерапия в педиатрической практике

Публикация третья апрель

Будь здоров, не кашляй

sovremennye-vozmozhnosti-fitoimmunomodulyacii

Современные возможности фитоиммуномодуляции при лечении заболеваний у детей

Экспериментальное исследование иммунореабилитационного действия фитопрепарата Имупрет при применении антибиотиков

Современные аспекты применения фитопрепаратов в педиатрической практике

