Иммунитет — защитный механизм организма. Это наша способность обнаружить чужеродные тела (вирусы, бактерии, грибки), и уничтожить их. 🦠
Первый гарнизон иммунитета — кожа. Ее верхний слой состоит из плотных роговых чешуек, не пропускающих микробы внутрь, и постоянно обновляющихся, захватывая микробы с собой. На коже вырабатываются защитные бактерицидные вещества.
Кожа — надежный защитник, но его можно обойти. Мы трогаем лицо около 23 раз в час, и бактерии попадают в организм через слизистые поверхности. Часть их погибает тут же, уничтожаемая защитными механизмами слизистых, часть — растворяется в ферментах желудочного сока.
Они сталкиваются с врожденным иммунитетом.
В бой идут:
Запускают адаптивный иммунитет — тот, что подстраивается под конкретного «нарушителя».
АРС собирают частички патогена и относят их в лимфатическую систему, где их встречают Т-лимфоциты. Часть из них превращается в Т-киллеров, мгновенно атакующих врага, часть — в Т-хелперов, активирующих В-лимфоциты. А они уже в свою очередь начинают вырабатывать клетки памяти и антитела.
Итак:
✔️ Наш организм пытается остановить вирус еще до его попадания внутрь.
✔️ Если враг все же пробрался, часть его уничтожается сразу.
✔️ С тем, кто остался, организм знакомится поближе, обучаясь вырабатывать особое оружие против него.
✔️ В следующий раз он уже будет готов к этому противнику и уничтожит его еще быстрее.