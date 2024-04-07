Как работает иммунитет и что стоит знать о нем в разгар «простудного» сезона?

Иммунитет — защитный механизм организма. Это наша способность обнаружить чужеродные тела (вирусы, бактерии, грибки), и уничтожить их. 🦠

Первый гарнизон иммунитета — кожа. Ее верхний слой состоит из плотных роговых чешуек, не пропускающих микробы внутрь, и постоянно обновляющихся, захватывая микробы с собой. На коже вырабатываются защитные бактерицидные вещества.

Кожа — надежный защитник, но его можно обойти. Мы трогаем лицо около 23 раз в час, и бактерии попадают в организм через слизистые поверхности. Часть их погибает тут же, уничтожаемая защитными механизмами слизистых, часть — растворяется в ферментах желудочного сока.

Что происходит с теми, кто все же проникает в организм?

Они сталкиваются с врожденным иммунитетом.

В бой идут:

Фагоциты, например, макрофаги — защитные клетки, готовые уничтожить каждого на своем пути. Один макрофаг съедает около сотни бактерий.

Система комплемента — белковые молекулы, способные разрушать бактерии.

Натуральные киллеры — лимфоциты, способные ввести в бактерию вещества, разрушающие ее.

Цитокины — сигнальные белковые молекулы, которые передают информацию об инфекции дальше.

Антигентпрезентирующие клетки (АРС) — клетки, собирающие частички патогена и относящие их в лимфатическую систему.

Что делают АРС?

Запускают адаптивный иммунитет — тот, что подстраивается под конкретного «нарушителя».

АРС собирают частички патогена и относят их в лимфатическую систему, где их встречают Т-лимфоциты. Часть из них превращается в Т-киллеров, мгновенно атакующих врага, часть — в Т-хелперов, активирующих В-лимфоциты. А они уже в свою очередь начинают вырабатывать клетки памяти и антитела.

Итак:

✔️ Наш организм пытается остановить вирус еще до его попадания внутрь.

✔️ Если враг все же пробрался, часть его уничтожается сразу.

✔️ С тем, кто остался, организм знакомится поближе, обучаясь вырабатывать особое оружие против него.

✔️ В следующий раз он уже будет готов к этому противнику и уничтожит его еще быстрее.