Что сделать, чтобы реже болеть?

Что сделать, чтобы реже болеть?

Надвигается простудный сезон, а вы не знаете, как уговорить своего ребенка на оздоровительные процедуры? Попробуйте превратить скучную профилактику в веселую игру с числами! «Математика от простуд» полезна и для здоровья, и для ума: она не только позволит малышу запомнить все основные профилактические процедуры, но и улучшит навыки его устного счета.

Я сам! Сам ем полезные продукты, полощу горло, проветриваю комнату и подсказываю маме, чтобы она не забыла, какие числа нам для этого нужны!

С самого младшего возраста поощряйте самостоятельность своего малыша. Пусть он сам напоминает вам о том, какие процедуры и по сколько раз нужно делать, чтобы не заболеть. Дети гораздо охотнее выполняют какие-либо действия, если они сами являются их инициаторами. Надо принимать по два полезных продукта в день: 2 ложки меда, 2 ломтика лимона, 2 зубчика чеснока, 2 йогурта, 2 морковки, 2 чашки чая.

Покажи язык простуде! Делай это по 3 раза в день!

Простой и эффективный способ улучшить местное кровообращение в горле – это, задержав дыхание, попробовать дотянуться языком до подбородка, открыв рот как можно шире. Делать это нужно по несколько раз в день (например, по 3 раза). Напряжение мышц шеи обеспечивает прилив крови в область миндалин и улучшает их защитные функции.

Полощем горло на пятерку! Каждый раз считаем до 5 и делаем так по 5 раз утром и вечером!

Один из самых действенных методов против ангин – полоскание горла раствором морской соли. Возьмите чайную ложку на стакан воды, и пусть ребенок полощет горло, считая до 5 и произнося при этом букву «ы». Повторяем упражнение по 5 раз во время утреннего умывания и перед сном. Есть особенно полезные пищевые продукты, употребление которых значительно повышает сопротивляемость организма в простудный сезон. Это мед с его антибактериальными компонентами, цитрусовые, богатые витамином С, чеснок против вирусов, кисломолочные продукты, которые улучшают работу кишечника и усиливают иммунитет, морковь – кладовая бета-каротина и антиоксидантов, травяные чаи с ромашкой и другими целебными растениями вместо обычного чая.

10 капель от простуды. Считай и не болей!

В профилактических целях обычно назначают лекарственные растительные средства, в частности препарат Тонзилгон® Н. Детям дошкольного возраста его дают по 10 капель 3 раза в день, школьникам – по 15 капель. Тонзилгон® Н защищает горло от ангины и повышает иммунитет всего организма, чтобы ваш ребенок был здоров и в сезон простуд.

Укрепляйте здоровье играя!