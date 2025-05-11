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Fitoniring

Что значит фитониринг?

Термин "фитофармацевтика" происходит из греческого: фитон означает "растение", фармакон - "лекарство", если говорить в целом, то речь идёт о лекарствах растительного происхождения.

В то время как химические препараты обычно содержат от одного до трёх активных ингридиентов, фитопрапараты представляют собой многокомпонентные смеси из сотен фармакологически активных и неактивных веществ. 

Фитопрепараты - это натуральные продукты. Часто забывают, что растительная медицина - прародительница современной научной медицины, поэтому предлагаем вам посмотреть короткий фильм о том, что же такое Фитониринг.

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Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

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