Что значит фитониринг?

Термин "фитофармацевтика" происходит из греческого: фитон означает "растение", фармакон - "лекарство", если говорить в целом, то речь идёт о лекарствах растительного происхождения.

В то время как химические препараты обычно содержат от одного до трёх активных ингридиентов, фитопрапараты представляют собой многокомпонентные смеси из сотен фармакологически активных и неактивных веществ.

Фитопрепараты - это натуральные продукты. Часто забывают, что растительная медицина - прародительница современной научной медицины, поэтому предлагаем вам посмотреть короткий фильм о том, что же такое Фитониринг.