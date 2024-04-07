5 правил защиты организма от сезонных простуд

🥗 Питайтесь сбалансировано. «Противовирусных» продуктов не существует, но само по себе правильное питание — основа крепкого иммунитета.

💧 Пейте воду. 1,5-2,5 литра в день помогут буквально «вымыть» инфекцию из организма.

🌬 Проветривайте помещение. Чем чаще вы это делаете — тем меньше концентрация вирусов и бактерий в воздухе.

😷 Избегайте скоплений людей. Носите маску в людных местах и отложите посещение массовых мероприятий.

🧘‍♀️Тренируйте организм. Если времени на спорт не хватает, делайте дыхательные упражнения, чтобы обеспечить приток крови к миндалинам и улучшить работу дыхательной системы.

Главное правило: занимайтесь профилактикой, чтобы не заниматься лечением.

Растительный препарат Тонзилгон®Н помогает укрепить иммунитет и облегчить течение простуды, если инфекция уже распространилась. Капли разрешены для детей с 2 лет.🌱