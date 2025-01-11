Боль в горле. О чем говорит этот симптом?

Боль в горле — это только симптом. Он-то может быть проявлением какого-то специфического заболевания, допустим, ангина или рак миндалин, то же самое при определенной ситуации, или каких-то других инфекций, либо неинфекционных заболеваний, там синдром Игла есть такой, например, который может проявляться в боли в горле. А может быть проявлением обычно банального и самостоятельно на самом деле сложно понять. Вообще все заболевания от уха, горла, носа, они в какой-то степени похожи.

То есть горло, нос или ухо, оно испытывает те или иные страдания, а причина этих страданий может быть совершенно разной заболевания. Ухо или болит, или течет оттуда что-то, или ухо не слышит, например, или кружится голова, это отдельный симптом. Нос или заложен, или течет, или болит, или снижается восприятие запахов, или наоборот, неприятный запах. Горло опять-таки или болит оно, или тяжело разговаривать, или тяжело дышать, но именно причиной вот этих заболеваний могут быть совершенно различные состояния, причины этих ощущений.

Поэтому чаще всего боль в горле это проявление так называемого острого фаринготонзиллита, который в 70% случаев вызывается вирусами теми же самыми, и в небольшой часть случаев вызывается микробами, которые требует антибиотикотерапии, и лечатся вирусы по тем же принципам, что и вирусы носа, то есть это питье, это щадящий режим, не нужно заставлять горло дополнительно

работать, то есть нужно по возможности избегать очень горячего, пища очень острая, очень соленая, перченая, орешки, семечки, чипсы, газированные напитки и крепкий алкоголь идут во временный отпуск, во временный отдых, потому что они могут ухудшать ситуацию. Приветствуется теплое питье, приветствуется кисель, те же самые вот такие обволакивающие диетические продукты.

Стоит уменьшить количество разговоров, стоит уменьшить интенсивность голосовой нагрузки, то есть разговаривать спокойным голосом, не шепотом, не криком, это большая нагрузка на голосовые складки. И по возможности, насколько это возможно, перейти, допустим, на переписку вместо каких-то телефонных разговоров. Вот то, что можно сделать из общего режима. Не обязательно горло согревать, и особенно не стоит это делать, если есть температура либо какое-то увеличение лимфатических узлов без осмотра врача.

Причиной длительной боли в горле могут быть либо инфекционные заболевания, та же ангина нелеченая, либо, к сожалению, очень много неинфекционных заболеваний. Могут быть забросы содержимого желудка вверх, гастроэзофагиальный рефлюкс, который может быть причиной длительной боли в горле, при этом не обязательно должно быть все ощущения стороны желудка негативные. Могут быть, к сожалению, злокачественное либо доброкачественное образование, те же лимфомы, злокачественное образование, миндалин и так далее, и тому подобное.

То есть, если боль в горле или охриплость сохраняется больше 10 дней, тем более двух недель, это обязательный повод для осмотра утреннего голода.