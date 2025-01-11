Что делать дома при простуде чтобы облегчить состояние?

Есть старый анекдот, когда доктора встречает на улице его там еще не знакомый и кричит, привет, послушай, а что ты делаешь, когда у тебя простуда? И доктор отвечает, в зависимости от того, какая простуда, иногда я чихаю, иногда кашляю. Ну, анекдоту много-много лет, но тем не менее общий смысл он отражает. Симптомы заболевания зависят от нескольких моментов. Во-первых, от того, какой это вирус. Есть вирусы, которые называемые тропные, которые любят слизистую носа, тогда будет выделение из носа, либо чихание, либо заложенность носа.

Есть вирусы, которые любят слизистую глаз, тогда присоединяется еще явление кондиционирования, она больно смотрит на свет, глаза красные, глаза текутся и так дальше, и тому подобное. Есть вирусы, которые любят верхние дыхательные пути, способствуют развитию кашля, тому же самого, поэтому симптоматика в какой-то степени она зависит от того, чем именно человек заболел,

но и в какой-то степени склонностью к тем или иным проявлениям, то есть многие себя знают, что я, допустим, почти никогда не кашляю, но зато какой-то вирус, который вызывает заложенность носа, это вот мое, или другой человек, который каждый раз болеет с кашлей, то есть есть склонность к тому или иному типу протекания заболевания, к тем или иным проявлениям Морзе, но в первую очередь это зависит от того, какой именно вирус вызывает симптомы. Каким образом можно облегчить жизнь себя.

Если это симптомы стороны глаз, то во время солнечной погоды это солнцезащитные очки, те же самые, они облегчают уже ситуацию. Нельзя пользоваться контактными линзами во время ОРЗ, даже если это симптомы только со стороны носа, потому что у нас из носа в глаз идет канал, или из глаза в нос, по которому стекает слеза, поэтому как только нос у нас забивает, слеза стечь, не может начинают слезиться глаза, и, соответственно, это может вызвать и проблемы с глазом, если там это время стоит линза, поэтому переходим на время болезни, на очки, причём заболевания, даже если это со стороны именно носа.

Если это проблемы со стороны носа, именно можно нос промывать солевые растворы, изотонический раствор либо гипертонический раствор, то есть изотонический — это солёность 0,9%, гипертонический — это солёность больше. Вот промывать нос изотоническим раствором можно долго по необходимости, пересолённым — гипертоническим — до двух недель.

Все спреи при этом желательно перед употреблением встряхивать и использовать от центра по направлению глаза, то есть правой рукой в левую ноздрю, левой рукой в правую ноздрю. Да, преимущества есть у больших объемов жидкости. То есть, если много из носа течет, нос можно промывать, есть специальные системы, которые продаются в аптеках, да и самим можно их сделать. И на одно промывание где-то порядка 150−200 мл соленого раствора вот этого изотонического.

Можно в виде спрея, в виде капель используется в основном у маленьких детей для промывания. Поэтому промывая, мы вымываем эту слизь, мы вымываем микробов, мы вымываем вирусы, мы не даем им возможность прикрепиться к новым клеткам, то есть, ну, как бы, затрудняем их неприятную для нас работу, этих самых вирусов, облегчая свое состояние. Вот то, что можно сделать. Если мы говорим про кашель и про чихание, понятно, гиена чихания, гиена кашля в общественном месте.

Чихаем в локоть, по возможности моем руки, потому что мы трогаем свое лицо даже неосознанно где-то и этим способствуем распространение заболеваний. Поэтому руки нужно мыть, как в той песенке, руки каждый день. И в зависимости от того, в какую сторону идет развитие заболевания, либо можно ограничиться вот этим достаточно вот такими банальными вещами, как тёплое питьё и как называется уход, если не становится лучше либо наоборот становится хуже, это уже повод для какой-то медикаментозной поддержки.

В самом начале заболевания, если мы говорим уже о лечении, у нас есть варианты с фитотерапией, которые доказанно работают для уменьшения продолжительности заболевания. Не все, например, эхинацея не подтвердила возлагающийся на неё надежд, но у нас есть группы препаратов даже группы препаратов, отдельные препараты, которые доказаны эффективны для уменьшения проблем, для уменьшения продолжительности заболевания.

Если начато лечение в первые сутки от заболевания, доказанная роль цинка 75 миллиграмм в сутки не меньше, но это то, что можно сделать в первые сутки от начала болезни. Позже уже это менее выражена работа. К сожалению, для профилактики тот же момент понятно, не настолько эффективен. Вот то, что можно делать и то, что стоит делать в начале заболевания с пониманием, что не значит, что если вы вот обязательно там будете промывать нос, то вы там точно поправитесь там за пять дней.

И с пониманием, что если вы не будете, допустим, там промывать нос, вы не поправитесь, точно там это перейдет в синусит какой-нибудь, хватит. Нет, мы облегчаем вашу жизнь, свою жизнь в какой-то степени, если промываем себе нос, мы уменьшаем вероятность развития осложнений, мы облегчаем симптомы и сокращаем заболевания, понимаете же, в самые фитопрепараты.

Меньше, легче, быстрее. Вот, собственно говоря, девиз.