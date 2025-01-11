Если боль в горле предполагается, что вызвана острая респираторная инфекция, ОРЗ, то здесь различные варианты есть. Можно рассасывать пастилки, можно брызгать аэрозоли. Непосредственно полоскание, к сожалению, они не всегда доставляют положительные эмоции, и нужно еще и уметь выполаскивать горло. Плюс нужно помнить о том, что, к сожалению, не до всей глубины мы можем дополоскать. Поэтому непосредственно само себе полоскание в некоторых странах не используется вообще.

Очень сложно объяснить иногда иностранцам, что значит полоскать горло. Поэтому это точно не панацея. Что именно использовать? Здесь вариантов может быть много, но тоже нужно помнить, что и те же постилки, те же спреи в горле, они попадают на определенную часть слизистой оболочки, дальше они проглатываются, соответственно, тоже попадают на какую-то часть слизистой, но они точно не действуют на всю слизистую оболочку. Поэтому, конечно, преимущество идёт для тех препаратов, которые принимаются внутрь, соответственно, они всасываются, и уже с кровью, с током крови они попадают на все слизистые оболочки.

А с учётом того, что воспалительный процесс имеет свои характеристики, свои особенности, в том числе усиление кровообращения в той зоне, которая воспалена, то как раз-таки те зоны, которые подвержены проблеме, они лучше кровообращаются, то есть туда больше шансов попасть тому же самому лекарственному препарату.

Поэтому если ставить по потенциально возможным эффектам препарат, который принимается внутрь, дальше идут спреи либо постилки для рассасывания и на последнем месте это уже непосредственно ополаскивание. Ингаляции, к сожалению, тоже так же, как и местные все препараты, они имеют ограниченное значение. Что имеется в виду, во-первых, если мы говорим про какие-то проблемы, ингаляции не стоит использовать при температуре тела больше 37,5 градусов. Второй момент. Не все препараты можно вводить в ингалятор. Часть лекарств она разрушается под действием ультразвука, который современные аппараты способствуют выработке аэрозоля.

В-третьих, лекарственные средства должны иметь определенный размер. Частица должна быть, ну, желательно, больше 10 микрометров в диаметре. То есть, это самое большое частице для настраиваемых ингаляторов, для верхних дыхательных путей. Иначе всё это будет дальше проходить вглубь трахеи и уже оказывать меньше воздействия. Поэтому тоже метод не универсальный, который может использоваться, но который не отвечает всем запросам.

Все индивидуально, все зависит от того, что мы лечим, непосредственно какой диагноз.