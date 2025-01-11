При первых признаках простуды нужно принимать горизонтальное положение по возможности и, насколько это возможно, высыпаться, потому что это очень значимо влияет на продолжительность заболевания. Пить больше воды, пить больше жидкости. Не обязательно она должна быть именно там в виде чая или именно в виде какого-то целебного напитка. В целом больше жидкости приветствуется. Если это проблема с голосом, если это проблема с горлом, можете сварить себе кисель. Почему нет? Если вы его любите вполне.

Стоит избегать грейпфрутового сока, если вы одновременно принимаете лекарственные препараты, потому что грейпфрутовый сок может уменьшать эффективность антибактериальных препаратов, противовирусных препаратов. Это на сегодняшний момент доказано точно так же, как напитки, содержащиеся в зверобой. Они вступают во взаимодействие с достаточно большим количеством лекарственных средств. Стоит в самом начале рассмотреть вариант, если это первые сутки, применение цинка в дозировке не меньше 75 мг в сутки на несколько дней.

Возможно, применение фитопрепаратов для уменьшения продолжительности выраженности симптомов. Это доказано работает. Все остальное в какой-то степени либо симптоматически, либо с пониманием, для чего мы что-то делаем. Например, если выраженная головная боль, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Если это выраженная заложенность носа, как симптоматическая терапия, можно использовать сосудосуживающий спрей в нос, помня о том, что спрей лучше, чем капли дозированный, помня о том, что длительность применения препарата должна быть ограничена 5−7 днями, и помня о том, что замена сосудосуживающих препаратов одного на второй не имеет никакого смысла, потому что проблемы начинаются не с зависимостью на конкретный препарат, а с зависимостью на эффект. Поэтому длительность использования сосудосуживающих препаратов не должна превышать одной недели, и у взрослых, и у детей.