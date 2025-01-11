Диагноз ОРЗ, диагноз ОРВИ ставится клинический, это значит, что нет необходимости выполнять какие-то специальные исследования, какие-то анализы, потому что на основании классических проявлений уже практически любой взрослый человек, имеющий опыт этих болезней, он может уже понять, что происходит с ним либо с окружающим.

Как раз-таки именно специфическая диагностика, то есть выявление того вируса, она проводится в институтах вирусологии, в инфекционных больницах, для того, чтобы примерно понимать, что за вирус непосредственно сейчас является основной причиной в данный момент времени, сезон, месяц в стране, в городе, и, соответственно, как-то прогнозировать дальнейшее течение заболевания уже на уровне города, либо страны, и, соответственно, принимать какие-то меры, то есть закупать какие-то лекарства, либо ожидать какого-то развития сценария. Поэтому диагностика обычно проблем не вызывает. Вызывает затруднения, вопрос, как не допустить осложнений выявить, вот это как раз-таки то, на что можно обращать внимание.

Это опять-таки длительное заболевание до 10 дней. Это выраженность симптомов вначале, то есть если все очень плохо и не становится лучше в течение 2−3 дней, как бы тоже может являться поводом для обращения к врачу. Это наличие второй волны заболевания, когда человек заболел, ему становится лучше, лучше, лучше, потом снова становится плохо. Вот то, что должно насторожить.

Либо какие-то необычные симптомы, которых раньше не было, например, появилась сыпь, которая выглядит как синяк, она начинает там сливаться, вот это повод для беспокойства. Либо ребенок, который был всегда активным, он лежит и, отвернувшись от стенки, спокойненько как будто спит. Попробуй его добудиться. Вот так тоже быть не должно.