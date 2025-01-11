К сожалению, на сегодняшний момент универсального теста, отвечающего на вопрос вирусное либо бактериальное заболевание, нет. Предложена премия немаленькая английским колледжам медицинским за такой тест, но, к сожалению, эта премия остается невостребованной до сих пор. Мы можем заподозрить наличие бактериальной инфекции по характерным изменениям в общем анализе крови. Это не значит, что любые изменения воспалительные в общем, анализы крови, это признак бактериальной инфекции. И, к сожалению, это не ответ на вопрос.

Всегда вот кровь сдали, кровь там бактериальная или вирусная, могут отсутствовать изменения. Если мы говорим про тот же вирусный либо бактериальный синусид, в верхней челюстной это тема моей кандидатской работы, то, к сожалению, общий анализ крови реагирует только в 25% случаев на доказанную бактериальную инфекцию. То есть вот есть бактериальный синусид, он доказан, и общий анализ крови в 70% случаев он такой, ничего особенного, совершенно. Слоев может не повышаться и так дальше.

Есть специфические показатели, такие как С-реактивный белок, прокальцитанин, они определяются в анализе крови, которые позволяют заподозрить иногда, вот как прокальцитанин, более высокую долю вероятности бактериальную инфекцию. Но опять-таки это тоже не универсальный тест. Есть заболевания, которые мы можем быстро заподозрить, которые мы можем понять быстро, вирусный это или бактериальный агент вызывает. Классический пример — это ангина, острый стрептококковый тонзиллит, это синонимы.

И у нас сейчас есть экспресс-тесты, которые позволяют за 5 минут, взяв мазок из горла прямо на приеме врача, получить ответ. Это микроб, то есть бактерия биогенной стрептококковой, то есть бета-гемолитический стрептококковый синоним. Две полосочки — микроб, 10 дней антибиотик, одна полосочка — вирус, неспецифическое лечения и как бы бездна симбиотик терапии.

Такие же тесты есть, к сожалению, на стране не встречал, допустим, на мононуклеоз, но они существуют, такие же тесты есть и у нас тоже в стране на вирус гриппа, и это позволяет уже принимать какие-то решения при выборе тактики на момент. Но, к огромному сожалению, нет какого-то универсального ответа, что вот здесь точно всегда будет вирус, здесь точно всегда будет микроб, это всегда информация, тот же анализ, те же тесты, анализ крови, картина температуры, клинические проявления.

Это блоки информации, которые должен учитывать врач для определения тактики лечения.