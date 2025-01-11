Эмоциональное состояние ребёнка зависит от эмоционального состояния родителей. Причём, не обязательно, что родители должны показывать ребёнку. Даже внутренние какие-то проблемы, проблемы в семье, они могут оказывать значимое влияние. С ребёнком надо обсуждать ситуацию. Не нужно думать, что ребёнок ничего не видит. Более старшие дети прекрасно понимают, что такое ссоры семьи и конфликты, поэтому свои эмоции нужно скрывать. На эту тему есть достаточно много информации у психологов, у семейных психологов, можно почитать, либо послушать ее, как обсуждать какие-то вещи, но нужно помнить, что ребенок — это тоже член семьи.

Не нужно вываливать на него свои проблемы, не нужно перекладывать на него финансовую ответственность за что-то, но все это очень индивидуально. Всё это очень индивидуально. Непосредственно, если мы говорим про контакт ребенка с врачом во время сезона для того, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку, нужно помнить, что ребенка не нужно обманывать.

Поэтому не стоит говорить, что сейчас мы пойдем, тебя ничего не будут делать, а вы идете в поликлинику или в центр, а ребенка берут анализы, и он обижен, и в следующий раз, конечно, уровень доверия к вам будет снижен. Поэтому желательно заранее говорить, что сейчас комарик укусит и не будет тебе больно, a час, будет укольчик, не волнуйся, это будет быстро. Вот я вот с тобой, я тебя поддержу, я помогу тебе, я рядом.

Прогнозирование, чтобы ребенок понимал, что вам можно доверять, в первую очередь. Не надо обманывать детей.