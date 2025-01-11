Как можно снизить вероятность подхватить вирус?

Если мы говорим про профилактику, то это вообще отдельный блок разговора. Тут можно говорить про несколько даже таких блоков больших. Ну, во-первых, это изоляция больных. То есть, все-таки сидите дома, дорогие друзья, если вы заболели, хватит причинять вред окружающим. То есть, меньше контактируем с больными. Что это значит? Ездим на велосипеде, если есть такая возможность не пользоваться общественным транспортом, либо на своей машине.

Моем ручки те же самые, а доказано, что дополнительная мытью рук даже в саду, она уменьшает вероятность урозы. Это следующий этап, это подготовка героическая в течение жизни в виде регулярных физических упражнений, в виде отказа от курения, в виде адекватной, вот про что уже сегодня говорили, сухости воздуха, влажности и температуры дома.

Это не специфические какие-то факторы, которые способствуют очень сильно, как адекватный сон, отсутствие избыточного употребления алкоголя, по возможности, ну скажем так, своевременная коррекция стрессов, насколько это возможно, избегать, слово очень хорошее, но не всегда это получается, вот то, что может влиять. Переедание тоже самое может влиять на вероятность развития инфекций. Если мы говорим про профилактику непосредственно вот уже случившейся, либо идущей инфекции, то тут есть медицинская профилактика.

На первом месте стоят вакцины, прививки, и это то, что позволило человечеству достигнуть отметки 8 миллиардов населения, потому что без прививок жизнь была совершенно другой. Поэтому, к сожалению, у меня вызывают очень определенные, четкие чувства, вот эти движения антипрививочников, которые убирают возможность выбора у своих детей.

И, к сожалению, это отразится на всех нас, потому что для того, чтобы работала система вакцинации, должна быть прослойка людей с противовирусным, противобактериальным иммунитетом. И вакцины работают против вирусов очень хорошо. Многие из них работают на всю жизнь, как бы, либо на очень значимую на процент жизни, поэтому появляться однозначно стоит. Второй момент — это не специфическая профилактика с помощью лекарственных препаратов.

У нас есть препараты, у нас есть растительные препараты, у нас есть те же пробиотики, роль которых оценивается, которые могут положительно влиять на вероятность заболевания, то есть человек меньше болеет с ними в целом. Это то, что можем мы сделать уже заранее. И, собственно говоря, это та же гигиена.

Моем руки, моемся регулярно, обрабатываем, насколько это возможно, адекватно, те же самоповерхности, то есть пол мыть, вот уже как бы если больной человек в семье есть, влажная уборка, она уменьшает вероятность того, что заболеют другие. И проветривание, проветривание, проветривание.