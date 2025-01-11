Как уменьшить вероятность снова заболеть

Для того, чтобы уменьшить вероятность повторных заболеваний, у нас, опять-таки, есть методы профилактики. Либо это повышение неспецифического иммунитета, это походы на какую-то физическую активность, это рациональная одежда, чтобы не перепотевать, это рациональный режим сна и отдыха. У нас есть специфическая профилактика — это прививки перед сезоном, если мы говорим про грипп, про тот же самый ковид. И у нас есть лекарственная профилактика.

Нужна ли она всем? Нет. Она может быть показана людям, которые чаще болеют, чем другие. Она может показать людям с хроническими заболеваниями, например, с хроническим тонзиллитом. Она может быть показана при каких-то резких изменениях в жизни. Например, поход впервые в школу, поход впервые в детский сад. Мы можем использовать несколько вариантов. Один из них — это те же самые комплексные фитопрепараты. Это препараты на основе лекарственных растений.

И здесь можно использовать профилактически, либо в начале заболевания уже с лечебными планами, это комплексные экстракты, комплексные лекарственные препараты, в том числе с содержанием ореха, дуба, хвоща, тимьяна и так дальше, которые способствуют как раз-таки более активной работе иммунной системы. Более активные иммунные ответы, соответственно, уменьшают вероятность продолжительных заболеваний, уменьшают вероятность новых заболеваний глотки, слизистой носа.