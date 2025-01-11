Если в семье кто-то уже заболел, по возможности, стоит его изолировать. Мы говорим про ОРЗ, это отдельная комната. Если такая возможность есть, отдельная тарелка, ложка, вилка. Если есть посудомоечная машина, максимально высоко температурный режим. Соответственно, отдельное полотенце, его периодически стираем. То же самое с зубной щеткой, она не должна стоять рядом с остальными зубными щетками, с другими. Можно даже выделить отдельный тюбик с пастой.

После болезни щетка моется с мылом, выдавливается там сантиметр из тюбика зубной пасты, все, можно возвращать пасту и тюбик в семейное ложе. Это влажная уборка дома, это проветривание в обязательном порядке, причем всех помещений, в том числе, где находится больной человек. И это, насколько это возможно, адекватное понимание ситуации.

То есть не нужно обрабатывать там все кипятком, но руки дополнительно всем членам семьи мыть в течении дня стоит.