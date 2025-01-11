Отношение инноваций. Знаете, я с большим удовольствием съездил в этом году в Австрию на учебу, на пятидневную. И, конечно, лекторы, которые там были, просто какой-то в хорошем смысле просто сумасшествие, потому что это мега-звезды мировой величины. И, конечно, отоларингология развивается. Здесь нужно понимать, что сейчас, на сегодняшний момент, развитие идет по нескольким направлением.

Одна из них, конечно, развитие техники, например, в медицине микроскоп впервые был использован отоларингологом, потому что структура уха небольшая, как раз для того, чтобы просмотреть ухо на приёме и, само собой, во время операции этот микроскоп используется. Из того, что новое происходит, это использование эндоскопов в хирургии уха того же самого, это использование специальных реконструкций.

То есть, получается, делают сперва компьютерную томографию человека, потом реконструируют это на основании этого, уже прогнозируют ход операции непосредственно у данного человека. Это использование так называемых имплантов. Что это значит? Это значит, что вместо отсутствующего органа, по сути, стоит работающий протез. Как это работает? Классические примеры — это кохлеарные импланты. То есть полностью глухого человека, если не дай бог, допустим, по какой-то причине, заболевание, осложнение гриппа, например, у взрослого пропадает полностью слух, мы в состоянии этот слух восстановить.

Вовнутрь у них вживляются электроды, кохлеарный имплантат, то есть, по сути, высокотехнологичное устройство, и человек с помощью этого устройства уже слышит. Понятно, когда сядет батарейка, если она садится, не успел вовремя поменять, слуха нет, электричество кончилось. Но, тем не менее, ребенок или взрослый, они будут слышать.

И такие операции в Беларуси делаются, делаются уже достаточно давно. Следующий этап — это такие же импланты, которые восстанавливают функцию равновесия. Вот сейчас в мире идут работы, и есть большая группа пациентов, которым на сегодняшний момент мы еще пока не в состоянии помочь. Это как раз-таки пациенты с двухсторонней вестибулопатии, которые тяжело передвигаться, у них не работает вестибулярный паразит с двух сторон.

Вот ведутся разработки уже не первый год по разработке вот таких тут имплантов, которые будут позволять им, как искусственное внутреннее ухо, поддерживать равновесие. И далее, далее, далее. В основном это, конечно, технологии, направленные либо на раннюю диагностику, либо на хирургическое лечение. Например, в прихронических синуситах специальная, по сути, как стенты, то есть специальная проволочка, которая расширяет канал, соединяющий полость носа с пазухой, и одновременно выделяет лекарственные вещества.

Следующий этап развития — это медикаментозная терапия. И здесь тоже наука не стоит впереди. Например, появились группы препаратов, моноклональные тела. Они, к сожалению, не дешевые, как и многое из того, что новое, и пока что их нет в Республике Беларусь, но это те препараты, которые даются надежду на какой-то еще дополнительный шанс у пациентов с полипозными синуситами, с аллергическим ринитом для контроля над симптомами.

То есть человек делает укол там раз в две недели, либо раз в месяц, и это помогает ему контролировать дыхание через нос, восстанавливает обоняние и так далее. К сожалению, укол не один, это регулярные какие-то инъекции на протяжении определенного времени, но тем не менее, это то, что вот в этом космические технологии, так сказать. Вот несколько направлений. Третье направление — это развитие наших знаний, это развитие технологий.

Здесь, например, некоторые вещи, казалось бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Например, представления об вонянии значительно улучшились у нас после ковида.