Можно ли работать с признаками заболевания? Смотрите, какая работа. Если вы стюардесса, если вы пилот, то вы не имеете права по большому счету так делать, потому что пилот во время подъема самолета, если у него на фоне угроза внезапно разболится ухо, он может принять какое-то неадекватное решение, которое продиктовано болью и, соответственно, подвергнуть риску пассажиров. Если вы, извините, хирург за операционным столом и у вас с носа капает в операционную рану, ну тоже, я думаю, что мало кому это понравится.

Или гинеколог, допустим, в отделении для новорожденных или для рожениц. Поэтому, конечно, здесь нужно понимать, смотря кем вы работаете. На сегодняшний момент, ну 21 век, ребята, ну слушайте, ну как можно говорить, что вот никто не работает. По возможности нужно понимать несколько вещей. Во-первых, вы являетесь угрозой для окружающих.

И, допустим, начальник, который в больном состоянии идет к себе на работу и заражает весь свой отдел, ну, кто потом будет работать? Даже вот если не мы уберем какое-то человеколюбие и останется только у нас здравый смысл и какой-то прагматический расчет, ну, вот уже как бы это немаловажно.

Второй момент — это угроза для себя, то есть подвергая себя дополнительно физическим нагрузкам, подвергая себя дополнительно каким-то эмоциональным нагрузкам во время болезни, мы удлиняем заболевание, мы увеличиваем ее продолжительность, мы увеличиваем риск осложнения, поэтому ну да, можно получить приключения, назовем их так, на ровном месте. Поэтому в идеале, конечно, это оставаться дома, особенно при выраженных симптомах, при наличии температуры, для того, чтобы не заражать других, для того, чтобы не подвергать риск саму себя. Что можно сделать, чтобы минимизировать как-то вот потери, назовем их так. То есть можно использовать определенные вещи, про них мы уже будем сегодня говорить, чтобы уменьшить продолжительность заболевания.

Высыпаться. То есть не так, что я на больничном, и теперь я наконец-таки пересмотрю все эти 12 сериалов, которые у меня там в листе ожиданий где-то там висят, и лягу спать в три ночи, наконец-таки, потому что завтра никуда не нужно идти. Нужно спать. Спать, не переедать, пить жидкость и все-таки убрать на время любую значимую меньшинство курения и алкоголь. Вот это вот те базовые вещи, которые нужно делать.

Поэтому можно ли работать, смотря какая работа. Если вы дома работаете за компьютером, и вы в состоянии что-то делать, ну сократите рабочий день, но по возможности, конечно, нужно отдыхать.