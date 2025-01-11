Можно ли заболеть от переохлаждения?

Непосредственно само переохлаждение не способно вызвать именно вот заболевание, но оно значимо может вызвать уменьшение иммунного ответа. И тут может получиться ситуация, какая мы постоянно находимся в таком, на рубеже борьбы. Наш организм постоянно взаимодействует с окружающей средой, есть непрерывный контакт с вирусом, есть непрерывный контакт с микробами.

Часть микробов живет у нас внутри, они нам нужны, у нас с ним такое взаимовыгодное сотрудничество, но при определенных ситуациях, например, переохлаждение, интенсивный стресс, какие-то экстремальные ситуации, вот эти самые вирусы, микробы, они могут либо поднимать голову, либо более активно захватывать, завоевывать на время наш организм. Поэтому само все переохлаждение не обязательно ведет к развитию заболевания, но у нетренированных людей, у людей, у которых еще другие факторы риска, То есть, по сути, отсутствие тренировки в первую очередь.

Это может быть одним из таких толчков, одним из стимулов развития болезней. Что это значит? Нужно ли избегать переохлаждения? Да, нет. Не настолько, чтобы запрещать всем переохлаждаться. Просто нужно адекватно одеваться. Особенно важно для детей именно в плане перепадов температуры, чтобы ребенку не было слишком жарко. Если мы говорим про какое-то переохлаждение, ну, давайте называть вещи своими именами. Очень нередко мы сами в этом виноваты в какой-то степени.

Поэтому что можно сделать? Можно взять с собой ту же самую запасную одежду, если вы едете в какой-то поход или предполагается какое-то длительное нахождение на улице. Ну и такой классический принцип капусты, когда вот слоями одевается человек, там что-то снял, что-то одел в зависимости от погоды. Для того, чтобы избегать каких-то вот экстремальных таких уже переохлаждений, но есть уже специализированный магазин, который занимается продажей специализированной одежды.

Для детей, конечно, огромное подспорье в плане переохлаждения, в плане перегревания. Это так называемая мембранная одежда. Вот это вот просто ноу-хау 21 век. И если у вас есть горнолыжная куртка, то вы понимаете, о чем идет разговор. Это те технологии, которые позволяют дышать кожа. То есть идет испарение спокойное, ребенок или взрослый не перепотевает. И при этом вот эти современные ткани, они не пропускают внутрь холодный ветер.

К сожалению, или не к сожалению, но, к счастью, эти куртки, эти верхние одежда, они тонкие. И по аналогии, что как-то теплое должно быть толстым, начинают люди одевать вот под эти современные куртки, современную верхнюю одежду, начинают какие-то свитеры одевать и так далее, что не нужно. То есть можно посоветоваться всегда с теми же консультантами в магазинах. Там достаточно тонкой какой-то одежды, которая позволяет той же коже дышать.