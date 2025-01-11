Как тяжело будет протекать заболевание зависит от нескольких факторов. Во-первых, какой вирус. Есть вирусы высоковирулентные, которые вызывают быстрые заражения и, соответственно, которые могут развиваться быстро и наносить значительный ущерб организму. И есть там лёгкие, которые вот почихал, отсморкался пару дней. Это один момент.

Второй момент — это того, насколько есть или нет в наличии другие проблемы со здоровьем, что имеется в виду, в первую очередь, заболевание сердца, заболевание нервной системы, заболевание органов дыхания, если мы уже говорим про ОРЗ, ОРВИ. Человек, понятно, что с обструктивной болезнью лёгких, с бронхиальной астмой, с дыхательной недостаточностью, он намного тяжелее может перенести ту же самую простуду, чем 15-летний подросток, у которого все неплохо. К сожалению, про это многие забываются и здесь даже иногда нужно привычки менять во время болезни.

По-русски говоря, хотя бы уменьшить курение, я уже не говорю там про употребление алкоголя, либо какие-то другие вещи. Как ни странно, спортсмены могут достаточно профессиональный спорт, в высоких достижениях могут болеть по-другому, не так, как ожидаем, потому что, конечно, нагрузки идут колоссальные на сегодняшний момент на организм, это может тоже сказываться. Отдельно стоят беременные, кормящие, и отдельно стоят маленькие дети, у них тоже все по-другому.

К счастью, для маленьких детей в течение первых месяцев жизни они неплохо защищены еще тем иммунитетом, которым передался от матерей, но если уже они заболевают, то держитесь. На что нужно обращать внимание, как протекает заболевание. То есть, если сразу все плохо и не становится лучше в течение нескольких дней, ну вот вопрос почему так. Если заболевание возникает, потом вроде как получше, потом так называемая вторая волна опять хуже, это вот повод для беспокойства, потому что так быть не должно.

Ну и сроки заболевания, длительность. То есть, тенденцию к улучшению. Если нет, если сохраняется симптома, это уже повод для того, чтобы задуматься, о чём происходит, обратиться к врачу.