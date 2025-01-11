Помогают ли при простуде/вирусном заболевании антибиотики?

Антибиотики при вирусном заболевании не помогают, потому что антибиотики не действуют на вирусы, и предотвращение избыточного назначения антибиотиков — это одна из миссий, которые возлагают в том числе на врачей, на фармацевтов во всем мире. К сожалению, не всегда это удается добиться, поэтому считается, что нерационально назначается иногда до 50−70% антибактериальных препаратов при инфекциях в верхних дыхательных путях. Это ожидание того, что антибиотики сейчас подействуют, ну вот ожидание, в первую очередь, и потребность пациентов.

Антибиотики не действуют на вирус, они действуют на микробы, и то не на все, а конкретно каждый антибиотик действует на какую-то группу микробов. Мы знаем в зависимости от диагноза, что-то или иное заболевание чаще вызывается тем или иным микробом, соответственно, на основании этого делается выбор антибактериального препарата, используя знания о том, какие антибиотики принимал пациент за последние 2−3 месяца.

Что это значит для вас? Самостоятельно не стоит использовать антибиотики. Вы можете ухудшить ситуацию. Например, начиная принимать антибактериальные препараты в первые дни ОРЗ, мы не действуем никак на вирусы и доказано не уменьшаем вероятность осложнений. То есть пьет человек антибиотики вначале, не пьет, все равно он имеет тот же шанс получить проблемы уже с микробами, которые изначально нечувствительны к тому препарату, который он принимает.

То есть, да, он пьет какой-то антибиотик, но осложнение вызывает уже не тот микроб, который чаще всего вызывает осложнение, а изначально тот, который нечувствительный к данному препарату. Поэтому, к сожалению, но никакого эффекта положительного это не несет, только отрицательный. Я за рецептурное использование антибактериальных препаратов.