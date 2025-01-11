Так, простуда, ОРЗ, ОРВИ, грипп, ковид, и так далее, здесь нужно понимать, что тут есть заболевания специфические, которые вызываются конкретным вирусом, который мы знаем, и, соответственно, мы что-то с ним или можем сделать, или как-то прогнозировать ощущение, например, тот же грипп. Есть группа заболеваний, которые вызываются очень большим количеством вирусов. Тот же насморк, порядка 200 вариантов вирусов, а сейчас и больше выделяют.

И здесь знание непосредственно вот этой причины, оно нам не очень-то много, честно говоря, что дает, потому что лечение от этого не сильно меняется. Если мы говорим про какие-то специфические заболевания, классический пример, тот же грипп или ковид, у нас есть вакцины на сегодняшний момент, которые работают, тем не менее, здесь нужно понимать, чего от них ожидать, но тем не менее они работают.

У нас есть про тот же грипп противогриппозные препараты, и именно поэтому, например, существует экспресс-тест на грипп, который за 5 минут, как на беременность, показывает две полосочки, это грипп А, там две полосочки другие, это грипп Б, одна полосочка, извините, у вас не грипп, а что-то другое. Вот для чего нужны эти полосочки, если это самый начал заболевания, принимается препарат противогриппозный с ожидаемо неплохим результатом через несколько дней.

Если мы говорим про все остальное, то вирусная инфекция, это один из самых распространенных антигреновирусов, который вызывает насморк, боль в горле и так дальше, она специфического лечения, то есть именно направленная именно на конкретно этот вирус не имеет, но тем не менее, благодаря тому, что мы с этими вирусами уже миллионы лет сосуществуем, мы к ним приспособились, так же как они к нам, и в какой-то степени мы платим такую дань болезням определенное число дней в году человек имеет право болеть. Взрослый человек может болеть примерно около двух раз в году, если продолжается до недели.

Если все идет хорошо, то это в какой-то степени самооккупирующийся процесс. То есть вот сам заболел, сам поправился, и по большому счету не обязательно что-то делать. Мы можем проводить лечение с пониманием, для чего мы это делаем, при том же ОРЗ, при том же ОРВИ, что по сути синонимы, для уменьшения продолжительности заболевания 1 и для облегчения симптомов 2.

То есть да, болеем, но не так нам плохо во время этой болезни, и мы там болеем не неделю, там 5 дней, 4 дня и, соответственно, раньше выходим на работу.