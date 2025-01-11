Иммунитет — это очень красивое слово, но оно не отвечает на все вопросы, что происходит. И для того, чтобы ответить про роль иммунитета в ОРЗ, нужен курс, лекции, рассчитаны на месяц, где-то примерно как-то так. В целом, если вкладывать в то понятие, которое обычно вкладывается в немедицинском смысле, то это так называемые неспецифические факторы защиты. То есть, это способность организма защищаться от всего подряд чужеродного в плане, мы говорим про вирусы, про микробов, а не от каких-то специфических там микробов, например, золотистая стафилококка либо пневмококка.

И на иммунный ответ могут влиять очень многие факторы. Например, сон, то есть нехватка сна, она ослабляет защиту.

И ложиться нужно спать всё-таки желательно до 12 часов, потому что как раз таки это время самое важное для восстановления, это адекватное питание, если там когда-то сто лет назад говорили просто про факт еды, голодающие дети, то сейчас просто ну как бы чем питаются наши дети, очень по-разному бывает, некоторые там на каких-то перекусах, на чипсах, на газировке не есть хорошо, избыток сладкого, очень немаловажно, это ограничение физической активности и у взрослых, и у детей, то есть в принципе регулярная физическая активность, она уменьшает, доказано, рецидивирующую респираторную инфекцию.

А если понятно, что человек там в офисе отсидел 8 часов, потом он на машине сидя доехал домой, потом он еще где-нибудь дома перед компьютером посидел, отдохнул, а потом он лег, ну какая тут активность? Тут уже ни о каких там шагах ничего не идет. Слишком большая стерильность, вот можно тоже отрицательно сказываться, что имеется в виду какие-то постоянные использования мыл с антибактериальным эффектом, каких-то постоянных использования антисептиков в быту, где это не нужно, то есть дома протирание, то оно, к сожалению, тоже не идет на пользу.

Поэтому чистота — да, это отлично, это хорошо, антисанитария — нет, но не стерильность, то есть не нужно обрабатывать с ребенка ложки кипятком или как там стерилизовать для 6-летнего ребенка, дома посуду, либо еще какие-то предметы быта.

Вот то, что может влиять непосредственно, поэтому это основные факторы.