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Сколько человек заразен при вирусной инфекции?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Когда человек представляет опасность для окружающих:
    • До появления симптомов (от нескольких часов до недель)
    • В острый период болезни (первые 3-4 дня особенно опасны)
    • Иногда после исчезновения симптомов

  • Меры профилактики заражения:
    • Изоляция больного в отдельной комнате
    • Индивидуальная посуда и предметы гигиены
    • Регулярное проветривание помещений

  • Важно:
    Интенсивность выделения вируса максимальна в начале заболевания

В зависимости от того, какой именно вирус, человек может быть заразен либо до начала каких-то клинических проявлений, уже там несколько дней, часов, иногда и несколько недель, как при ветрянке то же самое. Он может быть заразен в самом начале заболевания, может даже быть заразен после, какое-то время после выздоровления, но это реже. Поэтому обычно вот период весь, если мы говорим про чихание, сморкание, выделения из носа.

Человек несет угрозу окружающим, особенно в первые несколько дней, 3−4 дня. Поэтому желательно, если есть возможность, насколько это возможно, дистанцироваться от остальной семьи, то есть отдельная комната, чашка, ложка, вилка отдельная, и проветривать, проветривать, проветривать все места, где человек больной находится, либо где он недавно был.

Как минимум же это значимо уменьшает вероятность заражения для других.

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