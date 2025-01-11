Сколько человек заразен при вирусной инфекции?

В зависимости от того, какой именно вирус, человек может быть заразен либо до начала каких-то клинических проявлений, уже там несколько дней, часов, иногда и несколько недель, как при ветрянке то же самое. Он может быть заразен в самом начале заболевания, может даже быть заразен после, какое-то время после выздоровления, но это реже. Поэтому обычно вот период весь, если мы говорим про чихание, сморкание, выделения из носа.

Человек несет угрозу окружающим, особенно в первые несколько дней, 3−4 дня. Поэтому желательно, если есть возможность, насколько это возможно, дистанцироваться от остальной семьи, то есть отдельная комната, чашка, ложка, вилка отдельная, и проветривать, проветривать, проветривать все места, где человек больной находится, либо где он недавно был.

Как минимум же это значимо уменьшает вероятность заражения для других.